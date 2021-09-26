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Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное оружие против США

Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное оружие против США

Экс-заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам, китайский дипломат Ша Цзукан заявил, что властям КНР следует занять более жесткую позицию на фоне создания альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS). Он предложил в частности отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым.

Как сообщает Daily Mail, дипломат указал на наличие у Китая некоего "морального авторитета" в мире, но выразил уверенность в несоответствии нынешней политики Пекина реалиям. Как минимум, считает он, нужно договариваться с Вашингтоном о том, что ни одна из стран не применит ЯО первой, но допускает и другие варианты, чтобы дать отпор новым западным альянсам.

Из-за создания союза AUKUS разразился еще один крупный международный скандал – Австралия отменила многомиллиардное соглашение о покупке во Франции подводных лодок. В ответ французы сорвали встречу министров иностранных Германии, США и Великобритании в кулуарах Генассамблеи ООН. Страна впервые в истории отозвала своих послов в Америке и Австралии. Париж назвал действия Канберры "ударом в спину" и пообещал блокировать ее попытки торговать с Евросоюзом. В Брюсселе тоже посчитали ситуацию неприемлемой.

Ruposters писал, что генсек ООН недавно заявил о близости человечества к ядерному уничтожению.

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По материалам: uposters.ru

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