Кэти Перри и Орландо Блум, Кайя Гербер, Леди Гага и другие на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Вчера вечером в Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие Музея киноакадемии. На гала-вечере по этому случаю собралось много звезд из A-листа, которые не упустили возможности выгулять свои роскошные наряды на красной дорожке.

Среди гостей вечера были и молодые родители Кэти Перри и Орландо Блум. Оставив малышку Дейзи на попечение нянь, звездная пара отправилсь на мероприятие, где сразу же оказалась по прицелами репортеров. Влюбленные с удовольствием позировали фотографам и не скрывали нежных чувств друг к другу.





Кэти Перри и Орландо Блум





В свет в этот вечер вышли и другие звездные пары: среди них была модель Кайя Гербер с бойфрендом Джейкобом Элорди, Бенедикт Камбербэтч с супругой Софи Хантер, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Адриана Лима с возлюбленным Андре Л III, Сара Полсон и Холланд Тейлор и многие другие.





Кайя Гербер









Джейкоб Элорди









Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч





Том Хэнкс и Рита Уилсон









Сара Полсон и Холланд Тейлор





Андре Л III и Адриана Лима





На гала-вечере по случаю открытия Музея киноакадемии также появились Холли Берри, Николь Кидман, Мег Райан, Кейт Хадсон, возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне, Леди Гага, Сельма Блэр, Софи Лорен, Шер, Дженна Дьюэнн, Ева Лонгория и многие другие.





Холли Берри









Николь Кидман









Леди Гага









Кейт Хадсон









Мег Райан









Сельма Блэр









Дженна Дьюэнн









Шер









Софи Лорен









Анна Кендрик





Мэгги Джилленхол









Оливия Родриго





Анджела Бассетт





Ева Лонгория









Камила Морроне









Кэти Перри





Лора Дерн









Ребекка Холл





Джейми Ли Кертис





На красной дорожке не обошлось и без сюпризов. Звезда сериала "Американская история ужасов" Лили Рэйб на мероприятии объявила о своей беременности. Актриса вышла в свет в платье в черный горох, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Для Лили и ее возлюбленного Хамиша Линклэйтера этот малыш станет третьим.





Лили Рэйб





Яна Марковская