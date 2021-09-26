Лунный день сегодня 26 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика постоянно меняется. Эта изменчивость неминуемо сказывается на нас с вами — на нашей удаче, настроении, здоровье. Астрологи рассказали о том, что нас ждет в это воскресенье.

Настало время сказать себе «стоп» и отдохнуть. Безделье и релаксация будут сегодня полезны для энергетики и удачи. По возможности останьтесь дома и займитесь духовными практиками.

Фаза Луны: начинается 20 лунный день. Убывающая Луна перешла в Знак Близнецов. Это значит, что день будет довольно динамичным. Но не стоит сегодня заниматься сложными делами и много общаться с людьми. Это прекрасное время для уединения.

Магнитные бури 26 сентября: вероятность появления магнитной бури есть, но она невелика, потому что активность Солнца минимальна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

спокойствие;прогулки;уединение;отдых;самостоятельность;борьба со стереотипами.чрезмерная открытость;большие физические нагрузки;шопинг.

Дома сегодня лучше не заниматься делами в компании с близкими: есть шанс поругаться или что-то не поделить. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют ограничиться легким наведением порядка. Также постарайтесь как следует проветрить помещение, впустив свежий воздух. Это позволит вам открыть чакры и улучшить энергетику.

Что надеть в это воскресенье

Если вы работаете сегодня, то в качестве основного цвета лучше выбрать черный. Это позволит вам повысить концентрацию, восполнив ее недостаток, вызванный влиянием Луны в Близнецах. Полезным будет также синий цвет. Зеленый и голубой наполнят вас правильной энергией в том случае, если вы сегодня отдыхаете.

Из камней-талисманов стоит отдавать предпочтение оберегам и камням, повышающим концентрацию. К таким относятся обсидиан, опал и александрит. Среди украшений лучше отдать предпочтение изделиям из дерева, керамики, мельхиорового сплава.

Настроение и здоровье в 20 лунный день

Всем метеочувствительным людям стоит помнить о советах народной медицины по предотвращению недомогания и проблем. Что касается Луны, то она не будет провоцировать нас на негативные эмоции, но может принести проблемы общительным и чрезмерно открытым людям.





Для того, чтобы сохранить хорошее настроение и удачу, старайтесь сегодня держать эмоции при себе, а также не рассказывать никому о своих планах на будущее. Еще астрологи не советуют перегружать себя физическими упражнениями. Вместо спортзала сделайте растяжку, займитесь йогой. Вместо бега выберите прогулку.

Финансы и работа 26 сентября

Покупки сегодня лучше не совершать, но если вдруг придется купить что-то дорогостоящее, причем срочно, воспользуйтесь заговором на успешную покупку. Сегодня у многих из нас будут проблемы с дисциплиной и организованностью. Всем, кто работает в это воскресенье, стоит быть предельно осторожными и держать себя в руках.

Почти во всем сегодня будет наблюдаться некая двойственность. Многим на убывающей Луне в Близнецах свойственно кидаться из крайности в крайность, браться за все дела сразу, а потом бросать начатое. У людей будет много интересов, но низкая концентрация. Творческий потенциал будет снижен, хотя поначалу может показаться обратное.

Любовь и отношения по лунному календарю

Двойственность и неопределенность коснется и поведения людей. Ваши друзья или знакомые могут давать обещания, но потом сразу забирать свои слова обратно. Опасайтесь людей, которые нагло врут. От них будет исходить наибольшая опасность. Также стоит опасаться манипуляторов и тех, кто вечно на что-то обижен.

День для знакомств вообще не подходит. Уединение сегодня будет идеальным вариантом, потому что так вероятность появления проблем понизится. Старайтесь не идти на поводу у общественного мнения. Сегодня многие захотят учить друг друга жизни, начнут давать непрошеные советы.