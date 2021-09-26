Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Осенью рост и развитие растений замедляется, однако комнатные растения по-прежнему нуждаются в уходе. В лунном календаре на октябрь 2021 года цветоводы найдут полезные рекомендации, которые помогут вырастить сад мечты, привлекающий в дом процветание.

Комнатные растения не только украшают дома, но и становятся источниками позитивных эмоций в холодное время года. Уход за домашними цветами повышает настроение, дарит умиротворение и гармонию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ухаживать за своими зелеными любимцами в определенные дни, чтобы растения радовали прекрасными цветами и скрашивали холодные осенние вечера.

1, 2 октября: убывающая Луна во Льве — не время для пересадки растений. В этот день влияние неплодородного созвездия может стать губительным, поэтому работу с корнями лучше заменить профилактикой заболеваний.

3, 4 и 5 октября: энергетика Луны в Деве будет благоприятной для работы с корнями растений. В этот день бережная пересадка разросшихся цветов и укорененных черенков пройдет успешно, если соблюдать осторожность.

6, 7 октября: Новолуние в Весах — время для отдыха растений, и 6 октября садоводам не стоит тревожить своих комнатных любимцев. 7 числа, когда Луна пойдет в рост, можно удобрить цветы, набирающие бутоны.

8, 9 октября: рост Луны в Скорпионе — благоприятное время для ухода за комнатными цветами. В эти дни можно пересаживать растения, а также приобретать новые экземпляры в свой зимний сад.

10, 11 октября: энергетика Луны в Стрельце не подходит для пересадки или укоренения, однако благоприятна для посадки семян. В это время можно высаживать не только цветы, но и зелень, чтобы полакомиться витаминами.

12, 13 октября: влияние растущей Луны в Козероги позитивно, и эти дни цветоводы смогут посвятить своим комнатным растениям. Их можно пересаживать, укоренять черенки, а также высаживать новые цветы.

14, 15 октября: энергетика растущей Луны в Водолее не будет способствовать росту и развитию растений. В это время уход сводится к минимуму: необходимому поливу, поддержанию оптимальной температуры и влажности для растений.

16, 17 и 18 октября: под влиянием растущей Луны в Рыбах растения можно пересаживать, а также подстригать разросшиеся кроны у фикусов. Плодородное созвездие благотворно влияет на рост и развитие, а значит, можно сажать семена и луковицы.

19, 20 октября: Луна в Овне — не время для работ с корнями и побегами. В эти дни уместной будет борьба с вредителями, подготовка новых горшков и почвы для будущих посадок. В день Полнолуния 20 октября растения лучше не тревожить

21, 22 октября: Луна начинает убывать, перемещаясь в Знак Тельца. Эти дни подходят для бережного рыхления, чтобы обеспечить корням доступ к кислороду. Полив в это время должен быть умеренным, чтобы исключить закисание почвы.

23, 24 и 25 октября: Луна в Близнецах — время для заботы о вьющихся растениях. Лианы и плющи нуждаются в хорошей опоре для правильного развития, а также в соблюдении режима освещенности.

26, 27 октября: убывающая Луна в плодородном созвездии Рака — идеальное время для работ в зимнем саду. В эти дни можно ухаживать за растениями, обрезать лишние побеги и пересаживать цветы. Растения приживутся быстрее, если использовать комплексные добавки.

28, 29 и 30 октября: Луна вновь возвращается в созвездие Льва, и это время предназначено для отдыха растений. Не стоить тревожить цветы для их безопасности.

31 октября: стареющее ночное светило в Деве — время для пересадки неприхотливых растений. Тревожить не стоит цветы, на которых завязались бутоны, а также растения, которые ушли в спячку до наступления тепла.