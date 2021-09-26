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Медведев: «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах

Медведев: «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года


25.09.2021 19:18

Автор: Анна Шушкина



«Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах, и это колоссальная ответственность для партии. Об этом рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на встрече президента Владимира Путина с руководителями политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу VIII созыва.

«Официально подведены итоги. Действительно, «Единая Россия одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме — это колоссальная ответственность для нашей партии», — сказал он, выразив признательность всем людям, которые нашли возможность проголосовать в разных формах на прошедших выборах.

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По словам Медведева, в будущем партия должна следить за неукоснительным исполнением своей программы. Авторами этой «народной программы» в партии, по его словам, называют около 2 млн человек. «Это огромное количество людей — мы учли наиболее важные  предложения граждан», — сказал он.

Также он поблагодарил президента за поддержку партии. «Ваша позиция помогла укрепить доверие избирателей к партии», — сказал Медведев.

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«Единая Россия», по его словам, создаст совместные рабочие группы с коллегами из Госдумы и правительства, которые должны действовать на постоянной основе для контроля за исполнением предвыборной программы. «И коллеги из других партий должны тоже контролировать исполнение своих программ», — сказал Медведев.



#выборы в Госдуму

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По материалам: pnp.ru

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