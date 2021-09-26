Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл и принц Гарри выступили на концерте Global Citizen Live в Нью-Йорке

Меган Маркл и принц Гарри выступили на концерте Global Citizen Live в Нью-Йорке

Меган Маркл и принц Гарри выступили на концерте Global Citizen Live в Нью-Йорке

Вчера 40-летняя Меган Маркл и 37-летний принц Гарри завершили свой короткий тур по Нью-Йорку, который длилися около недели. Финальным выходом пары в рамках этого визита стало посещение 24-часового мероприятия Global Citizen Live, которое прошло в Центральном парке.


Принц Гарри и Меган Маркл

 


Гарри и Меган стали специальными гостями мероприятия и со сцены призвали положить конец пандемии коронавируса и восстановить справедливость в отношении вакцинации в бедных странах. На сцену Меган поднялась в белом дизайнерском платье Valentino длиной выше колена, украшенном вышивкой из крупного бисера. Наряд стоимостью 4 500 долларов герцогиня дополнила черными лодочками и роскошными украшениями: серьгами Cartier стоимостью более 16 тысяч долларов, часами за 12 тысяч долларов и браслетом стоимостью почти 7 тысяч долларов того же ювелирного бренда.




Всем привет! Так хорошо вернуться сюда со всеми вами! Складывается ощущение, что пандемия длится уже целую вечность. Мы это прекрасно пониманием, но если все забудут об этом, то это не закончится никогда. Сегодня мы можем сделать многое, что приблизит нас к окончанию этой пандемии. Поэтому мы здесь,

— начала выступление Меган.


Мы боремся не только с вирусом. Это также битва с дизинформацией, бюрократией, отсутствием прозрачности и доступности. В первую очередь, это кризис в области прав человека,

— продолжил вдохновляющую речь супруги принц Гарри.


В продолжении своего выступления пара заявила, что каждый человек на планете имеет право на получение вакцины от коронавируса. Меган и Гарри заметили, что сегодня миллиарды людей из бедных стран не могут привиться. По словам супругов, у них есть все возможности для производства вакцины внутри своих государств, однако крупные фармацевтические компании просто не делятся с ними технологией их изготовления.

Мы с женой считаем, что место, где вы родились, не должно определять ваши шансы на выживание,

— заявил со сцены принц Гарри.




 


В рамках мероприятия, на котором вчера появились Меган Маркл и принц Гарри, также выступили Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман и другие звезды первой величины. Все они призывали полжить конец пандемии коронавируса.


На этом короткий визит Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк торжественно завершился. Ожидается, что в ближайшее время пара вернется в Калифорнию, где их ждут маленькие дети: двухлетний сын Арчи и трехмесячная дочь Лилибет. Напомним, что тур в Нью-Йорк стал первым появлением пары на публике после рождения малышки Лилибет.


Принц Гарри, Меган Маркл и Линда Томас-Гринфилд


 


Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри выступили на концерте Global Citizen Live в Нью-Йорке
Меган Маркл и принц Гарри выступили на концерте Global Citizen Live в
Лунный день сегодня 26 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 26 сентября 2021 года
Испания предложила Европе свой план газовой войны с Россией
Испания предложила Европе свой план газовой войны с Россией
Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на октябрь 2021 года
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает дотянуть до зарплаты
Россияне рассказали, сколько денег им не хватает дотянуть до зарплаты
Модная битва: Кристен Стюарт против Лили-Роуз Депп
Модная битва: Кристен Стюарт против Лили-Роуз Депп
Полезные свойства мака и сферы его применения
Полезные свойства мака и сферы его применения
Звезда "ВИА Гры" о своей груди: "С 10 лет внимание проявляли взрослые мужчины"
Звезда "ВИА Гры" о своей груди: "С 10 лет внимание
Как разжечь страсть в сердце любимого: 3 простых обряда
Как разжечь страсть в сердце любимого: 3 простых обряда
Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт"
Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт"
Часы ангела на октябрь 2021 года
Часы ангела на октябрь 2021 года
"Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!": Алана Мамаева жалеет, что простила футболиста после тюрьмы
"Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!": Алана Мамаева

Топ на сегодня

Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на видео
Нападение стаи бездомных собак на инвалида в Ульяновске попало на
Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке
Микрочелка — горячий тренд этой осени: за, против и советы по укладке
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово
Сербия привела армию в боевую готовность на границе с Косово
Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в Монако
Шэрон Стоун, Орландо Блум, князь Альбер II и другие на гала-вечере в
Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах
Социолог назвал фактор, обеспечивший победу ЕР на выборах

Еще по теме

В одном стиле: Меган Маркл и принц Гарри на концерте в честь королевы Елизаветы II
Меган Маркл и принц Гарри посетили прием в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой
Меган Маркл и принц Гарри поиграли с детьми в Кардиффе и посмеялись от души