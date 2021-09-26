Меган Маркл и принц Гарри выступили на концерте Global Citizen Live в Нью-Йорке

Вадим Карасев

Вчера 40-летняя Меган Маркл и 37-летний принц Гарри завершили свой короткий тур по Нью-Йорку, который длилися около недели. Финальным выходом пары в рамках этого визита стало посещение 24-часового мероприятия Global Citizen Live, которое прошло в Центральном парке.





Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри и Меган стали специальными гостями мероприятия и со сцены призвали положить конец пандемии коронавируса и восстановить справедливость в отношении вакцинации в бедных странах. На сцену Меган поднялась в белом дизайнерском платье Valentino длиной выше колена, украшенном вышивкой из крупного бисера. Наряд стоимостью 4 500 долларов герцогиня дополнила черными лодочками и роскошными украшениями: серьгами Cartier стоимостью более 16 тысяч долларов, часами за 12 тысяч долларов и браслетом стоимостью почти 7 тысяч долларов того же ювелирного бренда.













Всем привет! Так хорошо вернуться сюда со всеми вами! Складывается ощущение, что пандемия длится уже целую вечность. Мы это прекрасно пониманием, но если все забудут об этом, то это не закончится никогда. Сегодня мы можем сделать многое, что приблизит нас к окончанию этой пандемии. Поэтому мы здесь,

— начала выступление Меган.





Мы боремся не только с вирусом. Это также битва с дизинформацией, бюрократией, отсутствием прозрачности и доступности. В первую очередь, это кризис в области прав человека,

— продолжил вдохновляющую речь супруги принц Гарри.





В продолжении своего выступления пара заявила, что каждый человек на планете имеет право на получение вакцины от коронавируса. Меган и Гарри заметили, что сегодня миллиарды людей из бедных стран не могут привиться. По словам супругов, у них есть все возможности для производства вакцины внутри своих государств, однако крупные фармацевтические компании просто не делятся с ними технологией их изготовления.

Мы с женой считаем, что место, где вы родились, не должно определять ваши шансы на выживание,

— заявил со сцены принц Гарри.









В рамках мероприятия, на котором вчера появились Меган Маркл и принц Гарри, также выступили Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман и другие звезды первой величины. Все они призывали полжить конец пандемии коронавируса.





На этом короткий визит Меган Маркл и принца Гарри в Нью-Йорк торжественно завершился. Ожидается, что в ближайшее время пара вернется в Калифорнию, где их ждут маленькие дети: двухлетний сын Арчи и трехмесячная дочь Лилибет. Напомним, что тур в Нью-Йорк стал первым появлением пары на публике после рождения малышки Лилибет.





Принц Гарри, Меган Маркл и Линда Томас-Гринфилд





Яна Марковская