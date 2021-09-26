Москве станет невыносимо жарко

Властям предстоит подумать о борьбе с последствиями глобального потепления почти по всей стране и вредными выбросами в 34 городах

00:00 Автор: Евгения Филиппова

В прошлом году Минприроды зафиксировало максимальные температуры с 1963 года, говорится в проекте госдоклада о состоянии и охране окружающей среды в 2020 году, общественное обсуждение которого продлится до 3 октября. Воздух прогревается всё сильнее с каждым десятилетием, что чревато более частыми засухами, наводнениями и повышенной смертностью. В то же время в России насчитали 34 города с сильно загрязнённым вредными веществами воздухом. Это меньше, чем раньше, но на это нельзя закрывать глаза, считают в Госдуме. Возможно, их включат в эксперимент по квотированию выбросов и выделят им федеральные деньги. Что можно сделать, чтобы города не перегревались, и их жители могли дышать, выясняла «Парламентская газета».

Теплеет — надо адаптироваться

Прошлый год в России выдался необычайно тёплым — он отметился максимальными с 1936 года значениями не только для среднегодовой температуры, но и для зимы, весны и осени, привело данные Минприроды. Такие тенденции опасны более частыми ураганами, наводнениями, засухами, лесными пожарами, потерями урожаев, рисками исчезновения отдельных видов животных и растений и прочими бедами. Так, если в 2014 году чрезвычайные ситуации из-за природных катаклизмов объявляли 44 раза, то в 2020 — уже 104.

«На фоне глобального потепления происходит рост средних температур приземного воздуха почти по всей России», — рассказала «Парламентской газете» научный сотрудник лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института Океанологии им. П.П. Ширшова РАН Юлия Зюляева. Например, сейчас средняя зимняя температура в Москве — -6,9 градуса Цельсия, она повышается на 0,5 градуса за каждые 10 лет. Если тенденция сохранится, средняя температура в столице станет -3 градуса всего через 70 лет. А это значит, что за окном всё чаще будет плюс.

«На фоне роста средних температур сильно меняются характеристики экстремальных явлений, — рассказала она. — Аномально тёплые события в Москве стали в два раза чаще встречаться по сравнению с 50-ми годами прошлого века, и они могут держаться более 10 дней, тогда как в середине XX века такие события редко длились более 5 дней. Одним из ярких проявлений таких аномалий является ледяной дождь. Частые переходы температур через ноль зимой опасны для линий электропередач, систем инфраструктуры и травмоопасны для людей. Происходит сокращение продолжительности зимы. Хотя в то же время интенсивность холодных аномалий в декабре увеличивается. Это значит, что морозы в декабре стали более суровыми, но менее продолжительными», — рассказала она.

Миру больше не нужны нефть, города и шубы

И если теплая «европейская» зима может прийтись кому-то по душе, то летом в городе может стать невыносимо. В последние годы чаще стали случаться «тропические ночи», когда температура не опускается даже до 20 градусов. Из-за этого ночью организм не отдыхает от дневной тепловой нагрузки, что очень опасно для здоровья.

Для арктических зон России проявление глобального потепления не так однозначно. Например, в Мурманске средние температуры тоже растут — на 0,22 градуса на 10 лет, — но там это приводит к снижению хладового стресса, что скорее положительно сказывается на здоровье населения, считает Зюлаяева. А более длительная навигация по Северному морскому пути играет на руку экономике. Зато в районах вечной мерзлоты складывается опасная ситуация: она тает, и под угрозу попадают здания, мосты, дороги. По словам Юлии Зюляевой, нужны комплексные исследования последствий глобального потепления в каждом отдельном районе страны. И одна из важнейших задач — разработка на основе исследований проектов адаптации инфраструктуры и промышленности к происходящим изменениям.

В докладе Минприроды говорится, что федеральным властям поручено разработать, а губернаторам — утвердить планы адаптации к изменениям климата. К примеру, в городах, где растёт вероятность волн жары, можно снизить нагрузку на население и инфраструктуру летом. «Может быть, стоит выделить дотации малоимущим для установки кондиционеров в квартирах. На солнечных сторонах улиц поставить навесы, по возможности расширять зелёные насаждения. Уже сейчас в городах орошают дороги, чтобы асфальт не плавился. На федеральном уровне выделили деньги на формирование специального отделения для борьбы с лесными пожарами, при которых в воздух попадают гигантские объёмы углекислого газа», — рассказала учёный, добавив, что сосредоточиться надо не только на последствиях, но и на причинах глобального потепления.

А основная из них, по мнению Минприроды — именно скопление в атмосфере парниковых газов. К ним относят, например, углекислый газ, метан, водяной пар. У людей много рычагов воздействия на эти процессы, в том числе переход на зелёные технологии, сказала Зюляева. Некоторые компании уже об этом задумываются — например, одно из крупных металлургических предприятий переводит часть производств на чистую технологию прямого восстановления железа, вместо того чтобы по старинке плавить металл в доменных печах, при розжиге которых выделяются большие объёмы углекислого газа. Но понятно, что многие компании, которые успешно работали последние полвека, не спешат что-то менять, поэтому их нужно стимулировать на государственном уровне, считает специалист.

Каким регионам России грозит дефицит пресной воды

Нельзя сбрасывать со счетов и внешнее давление — в Евросоюзе готовятся ввести для предприятий, которые продают им свою продукцию, произведённую с выбросами парниковых газов, так называемый углеродный налог. В России хотят найти баланс между национальными и геополитическими интересами с помощью принятого в прошлом году закона об ограничении выбросов парниковых газов. По нему крупные предприятия должны будут отчитываться об объёмах выбросов, а любой предприниматель или гражданин сможет запустить климатический проект, способный снизить выбросы или увеличить их поглощение. За проекты, которые признают климатическими, инициаторы смогут получить углеродные единицы, а потом продать их или зачесть, чтобы снизить свой углеродный след и считаться более «зелёным» предприятием.





Но конкретных механизмов пока нет — их должны предусмотреть в подзаконных актах, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, Минэкономразвития уже подготовило проекты, а Минприроды — ещё нет. «Мы не можем их посмотреть, оценить, предъявить бизнесу, которого они коснутся», — сказал депутат. Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил планку: в следующие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. На Петербургском международном экономическом форуме глава государства поручил Правительству до 1 октября разработать план действий. Так что надо переходить от теории к практике, подчеркнул парламентарий.

В первую очередь климатическая повестка должна защищать интересы людей, которые живут на берегу мелеющего Дона, в районе уже не вечной мерзлоты, или там, где происходит опустынивание территорий, считает председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«К сожалению, у нас часто отождествляют два направления — защиту экономики и наших компаний в рамках новой международной климатической повестки и реальное противодействие изменениям климата для людей, у которых уже сегодня нет воды или, наоборот, их дома смывает. На оздоровление Дона, включая строительство Большого Багаевского узла, планируют выделить до 2030 года 105 миллиардов рублей, а только на переоборудование и строительство нового низкоуглеродного производства металла одна из наших крупнейших компаний потратит 250 миллиардов — в два раза больше, — отметил он. — При этом сложно представить, что весь мир дружно добьётся углеродной нейтральности, и даже если мы все перестанем выбрасывать углекислый газ в атмосферу, это повлечёт какие-то реальные изменения климата лет через 50».

Поэтому депутат будет настаивать, чтобы борьба с потеплением базировалась прежде всего на практической работе. «Я только что был в Волгоградской области, и видел территории опустынивания. Это выглядит фантастично — заканчивается лес, и до горизонта песок и больше ничего. В Ростовской области такие территории тоже есть», — рассказал депутат. Причём уже есть апробированные технологии, которые надо применять, добавил он.

Включить в программу мало

В прошлом году Минприроды насчитало 34 города с высоким и очень высоким загрязнением воздуха. 15 городов включили в приоритетный список с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы: Вихоревка, Улан-Удэ, Зима, Усолье-Сибирское, Канск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Минусинск, Чита, Норильск, Шелехов, Свирск, Южно-Сахалинск и Селенгинск.

В том числе, воздух может быть засорён пылью, оксидами азота, которые раздражают лёгкие и могут вызвать воспаление и астматические процессы, оксидом углерода — ядовитым угарным газом, — и диоксидом серы, который разрушает в организме витамины группы B и при повышенных концентрациях может вызвать отравление. Где-то приходится решать проблемы кардинально. «Когда я была студенткой, нас возили в район города Мончегорск, чтобы показать, какие масштабы может иметь негативное воздействие на окружающую среду крупных предприятий. Выбросы комбината в городе содержали очень большие объёмы диоксида серы. Это привело к деградации почвы, гибели древесной и травяной растительности в радиусе десятков километров от предприятия. Картина была страшная. Сейчас плавильные цеха в Мончегорске и посёлке Никель закрыли — они настолько устарели, что проще построить новые комбинаты, использующие современные технологии», — рассказала Юлия Зюляева. Где-то достаточно более точечных решений — так, в России в прошлом году построили 94 пылегазоочистные установки.





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Городские поселения и округа с высоким и очень высоким загрязнением воздуха могут включить в эксперимент по квотированию выбросов — закон, позволяющий это сделать, приняли в конце прошлого года. Пока эксперимент идёт в 12 промышленных центрах, вошедших в нацпроект «Чистый воздух» — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В июне вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что успели сделать — утвердили сводные расчёты загрязняющих веществ, составили список самых опасных для здоровья веществ, разработали комплексные планы снижения выбросов и договорились об инвестициях на сумму 500 миллиардов рублей. Из федерального бюджета в этом году выделили Магнитогорску, Новокузнецку, Челябинску, Череповцу и Чите пять миллиардов, которые пойдут на обновление общественного транспорта, строительство сетей газоснабжения для подключения домов, отапливаемых печами, и модернизацию котельных, указала пресс-служба кабмина.

Но этого пока крайне мало, отметил Владимир Бурматов. По его словам, «Чистый воздух» реализуют с опозданием — федеральные деньги довели до регионов впервые за три года действия проекта, и то их недостаточно, а предприятиям до сих пор не выдали квоты на выбросы, которые они не должны превышать. Так что перечисленные Минприроды города могут включить в эксперимент, но, чтобы их жителям действительно стало легче дышать, необходимы серьёзные вложения. «Заключать соглашения с предприятиями-загрязнителями и подвигать их к тому, чтобы они модернизировали свои производства и делали их более экологичными, регионы могут сами. Но им нужна помощь в экологизации транспорта, других мероприятиях, которые требуют федеральной поддержки», — убеждён парламентарий.

В целом подвижки есть — по данным Минприроды, объёмы загрязняющих веществ в России были минимальными за десятилетний период наблюдения — 21528 тысяч тонн. Но в 34 городах с загрязнённым воздухом живёт 9,6 миллиона человек, и их здоровью угрожает опасность. И сам факт, что министерство официально обозначило эти города как проблемные, создаёт условия, при которых и министерства, и региональные власти будут вынуждены их решать, считает Николай Николаев. «Я не исключаю, что следующим шагом должна стать работа по выделению средств на очистку воздуха в этих городах», — сказал он.

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