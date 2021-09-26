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МВД будет контролировать мигрантов с помощью IT

МВД будет контролировать мигрантов с помощью IT

В МВД подготовили законопроект по усилению контроля за проживающими в России мигрантами за счет использования информационных технологий. Их будут внедрять в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Законопроект предполагает усиление контроля за въездом и нахождением в стране иностранцев, получение статусов по целям их въезда и установление миграционных правил. Документ уже прошел публичное обсуждение, его направили в Минэкономразвития России и он должен быть внесен в правительство в декабре.

"Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", - уточнил представитель министерства.

Ранее Ruposters писал, что трудовые мигранты с 29 декабря будут обязаны получать специальные пластиковые карты с чипом. На нем будет содержаться информация о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования.

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По материалам: uposters.ru

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