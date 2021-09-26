Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 26 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Очередная неделя подходит к концу. Эксперты в области нумерологии рассказали, каким будет этот день, какое число будет у руля и чем это чревато для нас с вами. Следуйте простым советам, чтобы не упустить удачу.

Последний день этой недели будет подходить как для работы, так и для отдыха. Постарайтесь следовать правилам доброго утра, чтобы чтобы начать день с любви к себе и к миру. Это поможет вам настроиться на нужную волну.

Число-покровитель 26 сентября 2021 года

Чтобы выяснить, что за день нас ждет, сначала нужно узнать, какое число будет находиться у руля. Для этого нумерологи проводят простые расчеты — складывают все цифры даты и прибавляют к ним порядковый номер дня недели: 2+6+0+9+2+0+2+1+7=29. 2+9=11. 1+1=2.

26 сентября миром правит Двойка. Это значит, что сегодня Вселенная хочет, чтобы вы побыли в уединении и спокойствии. Если вам придется заниматься работой или неотложными делами, лучше делать это самостоятельно. Не полагайтесь на помощь окружающих. Нумерологи также советуют не заводить новых отношений, знакомств. Главный символ этого дня — дорога, олицетворяющая движение вперед. Можно отправляться в дальние поездки, но опять-таки в одиночку.





События 26 сентября из прошлого

Нумерологические расчеты не описывают ситуацию текущего дня в полной мере. Чтобы сформировать правильное мнение и верно предсказать события дня, стоит обратиться за помощью к прошлому.

26 сентября 1789 года Томас Джефферсон стал первым в мире человеком, получившим должность государственного секретаря. Многие вещи сегодня будут происходить впервые. Будьте к ним готовы.

26 сентября 1887 года ученые по имени Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. Сегодня гениальные и амбициозные люди могут сделать существенный скачок вперед, продвинувшись в попытках достичь цели.

26 сентября 1960 года была произнесена самая длинная речь в истории ООН. Фидель Кастро говорил без малого четыре с половиной часа. Двойка не любит публичных выступлений, поэтому сегодня повторить успех Кастро не получится.

В этот день лучше не путешествовать. 26 сентября произошло очень много авиакатастроф и автокатастроф: в 2009, 1997, 1996, 1994, 1993, 1991, 1976, 1969 и 1960 годах. Не исключено, что сегодня этот список пополнится новыми катастрофами.

Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь не вступать в дискуссии и споры. Двойка выступает в роли сильнейшего катализатора ссор и конфликтов. Это относится не только к реальной жизни, но и к войнам в интернете.

Занимайтесь делами по работе и дома без спешки. Будьте последовательными и не отклоняйтесь от принятых ранее планов. Так вероятность появления проблем будет минимальной.

В отношениях, дружбе и на работе не стоит проявлять настойчивости. Люди на это могут реагировать очень негативно, агрессивно.

Один из самых полезных жизненных навыков — умение забывать обо всем самом плохом. Сегодня он вам понадобится в полной мере. Не напоминайте себе или кому-то из своего окружения о негативном опыте.

Талисманы удачи на 26 сентября

Аквамарин. Сегодня стихия Воды будет очень кстати. Аквамарин — камень-талисман, который как раз наполнен силой этой стихии. Он поможет нам оставаться спокойными в любой ситуации. Похожим эффектом будут обладать белый кварц и лунный камень.

Из украшений сегодня лучше отдать предпочтение изделиям из дерева или керамики и глины. Стихия Земли убережет вас от неприятностей.

Также полезной будет одежда черного цвета. Данный оттенок будет положительно сказываться на вашей концентрации, а также успокоит нервы.