"Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!": Алана Мамаева жалеет, что простила футболиста после тюрьмы

Вадим Карасев

34-летняя Алана Мамаева откровенно высказалась о своем бывшем супруге и громком скандале, в который он попал в 2018 году из-за обвинений в избиении чиновника, сообщает "СтарХит".

Алана ждала мужа, борясь за оправдательный приговор. Тем не менее, семейной идиллии не случилось после освобождения.



Подписчики поинтересовались у блогерши, жалеет ли она, что простила Павла Мамаева после тюрьмы. "Да! Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!" - заявила Алана.

Алана Мамаева считает, что Павлу необходимо побороть алкогольную зависимость.

"Я с этим человеком закончила все отношения. Несмотря на то, что нам все равно придется общаться, у нас общая дочь, пока он не в адеквате, пока он не пройдет лечение, не поборет алкогольную зависимость, пока он не станет хоть чуть-чуть адекватным, я с ним даже разговаривать не хочу. Пускай пока общаются адвокаты. Реально человек не в себе. Я думаю, ему вообще нужно пройти какую-то психиатрическую экспертизу, потому что у него реально что-то не то с головой. С ним что-то не так. И это говорю не только я", — заявила блогерша в своем новом интервью Youtube-каналу "Лучше — правду с Суреном Каграмановым".

Алана Мамаева не собирается прощать Павла. Блогерша пожаловалась на его странное поведение.

"Он дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает. Я не терпила. Один раз можно ошибиться и допустить ошибку. Но два раза — это уже не ошибка и не случайность, это закономерность", — отметила звезда.

Экс-супруга полузащитника "Ростова" поделилась воспоминаниями о своих ощущениях, когда футболист попал за решетку. Алана Мамаева призналась, что в тот момент она обрадовалась.



За день до этого они с Кокориным собрались на гулянку. Мы ссорились из-за того, что он уже себя плохо вел, бухал постоянно, какие-то бабы. И накануне я говорю ему: "Если ты поедешь туда, то обратно можешь не возвращаться". И вот какое совпадение: мы ругаемся, он улетает, и он садится. Я знаешь какая счастливая была?

По словам Аланы Мамаевой, она тогда не осознавала, что все будет так серьезно. "Мы созванивались с женой Кокорина Дашей: "Поехали, ну вот пусть отвечают за свои действия". А потом, когда ситуация вышла из-под контроля и люди начали говорить, что их реально посадят, мне было не то чтобы все равно… Паша меня бесил, потому что они реально гуляли, еще всплыло, что там была проститутка. Первое время, когда их только закрыли, у меня была злость за его поведение", — цитирует блогершу "СтарХит".

Тем не менее Алана Мамаева защищала супруга в суде, не став отворачиваться от избранника.

Я наступила себе на глотку, съела все дерьмо, которое он мне сделал. Я давала за него показания, делала хорошую характеристику, потому что он никогда никому не помогал. Все, кто давал положительную характеристику в суде, — те, кому я помогала. Они ради меня приходили.

Как писал NEWSTES, ранее экс-супруга Мамаева пожаловалась в полицию из-за угроз.