Полезные свойства мака и сферы его применения

Вадим Карасев

Многие хозяйки и повара добавляют в выпечку мак, но даже не догадываются о том, насколько полезными являются семена этого растения. Эксперты рассказали обо всех полезных свойствах мака.

Мак — очень сильное растение как по своим целебным свойствам, так и в плане энергетики. Оно используется в народной медицине, в черной и белой магии, приворотах, ритуалах по снятию порчи или ее наведению.

Основные целебные свойства мака

О полезных свойствах мака человечество знает очень давно. Семена этого растения содержат в себе много белка и сахара. Сок его стеблей содержит морфин, кодеин, папаверин. В листьях этого растения много гликозидов, органических кислот, жирных масел и витамина С.

Семена мака широко используются в кулинарии. Они являются прекрасным дополнением к множеству блюд. Из них также делают масло, которое используется во многих отраслях промышленности.

Отвар из корня мака снимает боль, улучшает работу нервной системы. Листья мака используют в качестве успокоительного средства. Отвары из этих листьев помогают человеку успокоиться, поэтому их пьют перед сном, чтобы лучше спать. Препараты, которые изготавливаются из листьев растения, используются для борьбы с болезнями мочевого пузыря, диареей, дизентерией.

Перед тем, как принимать отвары или настойки мака, лучше проконсультироваться с врачом, потому что это растение оказывает на организм очень сильное воздействие, в том числе и негативное.

Что касается семян, то старайтесь добавлять их понемногу в еду, потому что в них содержится много минеральных веществ, особенно кальция. Это поможет вам и вашим близким поддерживать здоровье зубов и костей. Очень полезным это будет для детей и пожилых людей.

В семенах мака содержится клетчатка, которая помогает нормализовать пищеварение. Из них делают настои, которые помогают бороться с воспалениями, болью в животе при отравлении.

Использование мага в магии

Люди использовали мак в своих обрядах с глубокой древности. Это происходит до сих пор, причем это касается черной, белой магии и приворотных ритуалов. Многие окуривают помещение перед ритуалами сухими цветками и семенами мака.

Считается, что маком можно как исцелить человека, так и наслать на него очень сильную порчу, болезни и даже сделать человека слепым, беспомощным.

Это не только инструмент разрушения и проводник отрицательной энергии, но и помощник. Например, маком целители помогали женщине забеременеть. Если вы хотите ребенка, но у вас не получается, нужно положить мешочек с маковыми семенами и листьями под подушку. Лепестки цветков мака нужно рассыпать на семь дней возле кровати, а потом их сжечь. Это не только избавляет от бесплодия, но и очищает дом от проблем и присутствия злых сил.

В славянской культуре очень распространен был ритуал по вызову дождя с маковыми зернами. Для этого нужно было бросить щепотку семян в колодец. Чтобы уберечь дом от злых людей, нужно рассыпать немного зерен мака перед входной дверью.