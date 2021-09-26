Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем
Президент России во время встречи с избранными губернаторами попросил их держать под личным контролем реализацию национальных проектов, а также поддерживать как бизнес, так и простых граждан. Не менее важным будет следить за выполнением мер по поддержке семей с детьми.
"Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса", – сказал он.
От результата работы на местах будет зависеть и развитие России в целом, подчеркнул глава государства перед тем, как пожелать всем новым главам регионов успехов в их труде.
Как сообщал Ruposters, ранее Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами.