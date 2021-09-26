Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем

Вадим Карасев

Президент России во время встречи с избранными губернаторами попросил их держать под личным контролем реализацию национальных проектов, а также поддерживать как бизнес, так и простых граждан. Не менее важным будет следить за выполнением мер по поддержке семей с детьми.



"Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса", – сказал он.

От результата работы на местах будет зависеть и развитие России в целом, подчеркнул глава государства перед тем, как пожелать всем новым главам регионов успехов в их труде.

Вы тоньше чувствуете настроения и потребности людей, их ожидания. Искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту, как глава субъекта Российской Федерации. Люди ждут от вас конкретных результатов.

Как сообщал Ruposters, ранее Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами.