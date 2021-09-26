Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем

Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем

Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем

Президент России во время встречи с избранными губернаторами попросил их держать под личным контролем реализацию национальных проектов, а также поддерживать как бизнес, так и простых граждан. Не менее важным будет следить за выполнением мер по поддержке семей с детьми.

"Я прошу вас держать под личным контролем ход реализации национальных проектов, смотреть, как исполняются на местах принятые меры по поддержке семей с детьми, других категорий граждан, малого и среднего бизнеса", – сказал он.

От результата работы на местах будет зависеть и развитие России в целом, подчеркнул глава государства перед тем, как пожелать всем новым главам регионов успехов в их труде.

Вы тоньше чувствуете настроения и потребности людей, их ожидания. Искренне рассчитываю на вашу работоспособность, на ваш организаторский талант и на ваш настрой для достижения максимального результата в работе на столь высоком посту, как глава субъекта Российской Федерации. Люди ждут от вас конкретных результатов.

Как сообщал Ruposters, ранее Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке людей и экономики
Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке
Энергетика полосатых котов: чем они полезны для людей
Энергетика полосатых котов: чем они полезны для людей
Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат
Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что
«Киношок» начался с награждений
«Киношок» начался с награждений
"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия
"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие
Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем
Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию
Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами
Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с
Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов
Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов
"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке
"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара
Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству
Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству

Топ на сегодня

Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала путешествовать вместе с любимым и не вернулась
Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности этого периода
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Верховный суд предложил разрешить подавать иски через МФЦ
Верховный суд предложил разрешить подавать иски через МФЦ
Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению в киберпространстве"
Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению в

Еще по теме

Путин поручил Кудрину следить за эффективностью исполнения нацпроектов
Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами
Вопрос качества школьного питания надо держать под постоянным контролем – Владимир Путин
Путин: главное - развертывание национальных проектов