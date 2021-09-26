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Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке людей и экономики

Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке людей и экономики

"Мы постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь людям, тем, кто потерял работу, и семьям с детьми в первую очередь, включая прямые выплаты, что называется "живыми деньгами", поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики", – перечислил глава государства.

Путин подчеркнул, что все это стало возможным, благодаря тесной и слаженной работе правительства и парламента. Все фракции предыдущего созыва в критичные моменты проявили солидарность и работали сообща. Благодаря накопленным резервам, в сложной ситуации удалось поддержать как экономику, так и граждан.

Как сообщал Ruposters, ранее на том же мероприятии Путин отметил, что выборы прошли в полном соответствии с законодательством, и поблагодарил россиян, которые решили воспользоваться своим суверенным конституционным правом и проголосовали.

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По материалам: uposters.ru

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