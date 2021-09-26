Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат
Сомнения в результатах электронного голосования в Москве возникли не из-за качества его проведения, а поскольку "кому-то не понравился результат". Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем", — сказал он на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
Глава государства добавил, что развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно.
В столице итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 96%, свой выбор сделали 1 943 590 москвичей.
Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) целиком корректно отразились в протоколах по всем семи субъектам РФ, где выборы проводились в таком формате. Булаев отдельно подчеркнул, что система онлайн-голосования оказалась востребована россиянами. Ничего подобного в мире еще не проводилось — Россия оказалась первой по части подобных избирательных инноваций.