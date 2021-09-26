Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат

Сомнения в результатах электронного голосования в Москве возникли не из-за качества его проведения, а поскольку "кому-то не понравился результат". Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем", — сказал он на встрече с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

Глава государства добавил, что развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно.

"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно".

В столице итоговая явка на онлайн-голосовании превысила 96%, свой выбор сделали 1 943 590 москвичей.

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) целиком корректно отразились в протоколах по всем семи субъектам РФ, где выборы проводились в таком формате. Булаев отдельно подчеркнул, что система онлайн-голосования оказалась востребована россиянами. Ничего подобного в мире еще не проводилось — Россия оказалась первой по части подобных избирательных инноваций.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке людей и экономики
Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке
Энергетика полосатых котов: чем они полезны для людей
Энергетика полосатых котов: чем они полезны для людей
Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что кому-то не понравился результат
Путин: "сомнения" в ДЭГ в Москве возникли потому, что
«Киношок» начался с награждений
«Киношок» начался с награждений
"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие на церемонии закрытия
"Кинотавр-2021": Федор Бондарчук, Паулина Андреева и другие
Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию нацпроектов под личным контролем
Путин: избранным главам регионов следует держать реализацию
Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с россиянами
Путин призвал избранных губернаторов напрямую взаимодействовать с
Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Битва образов: лучшее за неделю — от Майли Сайрус до Анны Нетребко
Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов
Миронов на встрече с Путиным подтвердил легитимность выборов
"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова и другие на вечеринке
"Кинотавр-2021": Чулпан Хаматова, Любовь Толкалина, Варвара
Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству
Путин: выборы в Госдуму строго соответствовали законодательству

Топ на сегодня

Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала путешествовать вместе с любимым и не вернулась
Исчезнувшая: как вся Америка искала Габби Петито, которая уехала
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности этого периода
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Верховный суд предложил разрешить подавать иски через МФЦ
Верховный суд предложил разрешить подавать иски через МФЦ
Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению в киберпространстве"
Евросоюз призвал Россию к "ответственному поведению в

Еще по теме

Итоговая явка на онлайн-выборах в Москве превысила 92%
Путин осудил развал СССР
В ЦИК рассказали о выборе технологии для электронного голосования
Явка на онлайн-голосование по Конституции России превысила 70%