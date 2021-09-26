Россияне рассказали, сколько денег им не хватает дотянуть до зарплаты

Вадим Карасев

Двое из трех россиян признались, что им не хватает ежемесячного дохода для комфортной жизни. Такой результат показало исследование аналитического центра университета "Синергия", передает РИА Новости.

Оставшиеся респонденты заявили, что получают достаточно.

"Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни", - говорится в итогах опроса.

Половине (49,6%) респондентов из первой категории недостает в конце месяца 5 тысяч рублей на необходимые расходы, каждому пятому (20,6%) — 10-15 тыс. рублей, еще примерно столько же опрошенных (19,8%) пожаловались, что им не хватает 20-25 тысяч. Оставшиеся 10% нуждаются в дополнительном доходе в размере 30 тысяч.

27,8% участников исследования сообщили, что зарплата позволяет им делать накопления. Из них 58,7% откладывают ежемесячно менее 5 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч, 10,7% — 15-20 тысяч, 8,6% — более 20 тысяч.

Исследование было проведено в сентябре среди 5 тысяч россиян старше 18 лет из всех регионов страны.