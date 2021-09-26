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Рыбалка, медведи и ночевка в палатках: как Владимир Путин провел отпуск в Сибири

Рыбалка, медведи и ночевка в палатках: как Владимир Путин провел отпуск в Сибири

Сегодня на официальном сайте президента были опубликованы фото из поездки 68-летнего Владимира Путина в сибирскую тайгу, сделанные еще в начале месяца. Свой отпуск глава государства по традиции провел вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу.

На отдых Владимир Путин отправился после Восточного экономического форума и посещения космодрома Восточный в Амурской области. Точное место, где президент провел свой краткосрочный отпуск, неизвестно, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что это была территория, примыкающая к Саяно-Шушенскому заповеднику.


Владимир Путин


Сергей Шойгу и Владимир Путин


Несколько дней Владимир Путин и Сергей Шойгу провели в тайге, где занимались ловлей рыбы и наслаждались красотами природы. На ночлег президент и министр обороны останавливались в палаточном лагере, неподалеку от которого водятся медведи. При этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Песков уточнил, что безопасности главы государства ничего не грозило.

Этим занимаются постоянно те, кому это положено. Медведь, он же видит, что это Путин,

— с юмором рассказал об охране президента в ходе поездки Песков.




Во время своего отпуска Владимир Путин также успел встретиться с руководителем Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселевым, который является их с Шойгу давним знакомым. Киселев рассказал президенту России и министру обороны, как обстоят дела в заповеднике, и показал материалы, снятые с помощью фотоловушек.

Конечно, повестка дня не совсем располагает — такая тревожная, особенно международная, — но все-таки Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белухи,

— рассказал Песков.



Пресс-секретарь уточнил, что фото и видео из поездки Путина в Сибирь показывают настоящий образ жизни президента. Он также призвал российские СМИ рассказывать правду о Владимире Путине и демонстрировать "реальную Россию".

Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. Они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили,

— заметил Песков.






Яна Марковская
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По материалам: spletnik.ru

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