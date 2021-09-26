Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено вмешиваться

Вадим Карасев

Власти Сербии привели армию в состояние повышенной боевой готовности и стянули войска к границе с Косово – самопровозглашенной республикой, которую официальный Белград и половина стран мира, включая Россию, считают сербской территорией.

Новый виток конфликта начался из-за автомобильных номеров: в Косово запретили въезд с номерами Сербии и потребовали, чтобы въезжающие сербы получили номерные знаки непризнанного государства. В ответ те устроили блокаду пропускных пунктов. На границу прибыли косовские спецназовцы и представители международных сил KFOR и EULEX.

Белград отреагировал значительным усилением своих сил в пограничной зоне – там появились дополнительные танки и другая военная техника. Территорию патрулируют самолеты и вертолеты сербского Минобороны.

Местные жители встречают войска с восторгом

Несколько дней назад газета "Известия" ссылаясь на свой источник сообщала, что НАТО не намерено вмешиваться в ситуацию. В альянсе считают безопасность и свободу передвижения через границу и так обеспеченной "на благо всех общин, проживающих в Косово".