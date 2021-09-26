Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Осень в самом разгаре: наступает второй ее месяц. Таро-прогноз на грядущую неделю поможет Знакам Зодиака собраться с силами и завершить некоторые важные дела на этой неделе.

Каждый расклад, выполненный экспертами сайта dailyhoro.ru, уникален, и старшие Арканы приоткрывают завесу тайны тем, кто готов внимать и доверять своей интуиции. Своевременные подсказки будут полезны тем, кто хочет управлять своей судьбой и успешно обходить неприятности стороной.

Овен





Аркан «Звезда» сулит Овнам позитивное начало недели. По этой карте для достижения успеха важно идти по выбранному пути и не торопиться, чтобы не упустить значимых мелочей, из которых и сложатся дальнейшие победы.

По карте «Смерть» Овнам предстоит закрыть двери прошлого, чтобы начать новый этап, наполненный новыми победами. Аркан указывает на приближение позитивных перемен, от которых не стоит отказываться, цепляясь за устаревшие идеи.

«Солнце» в раскладе — карта, указывающая на триумф и победу над обстоятельствами. Овны смогут насладиться долгожданной победой и разделить свою радость с близкими людьми. Также карта говорит о новых возможностях, которые нельзя упускать.

Телец





Аркан «Луна» призывает Тельцов не терять бдительности. В начале недели могут возникнуть сомнения, с которыми нужно бороться, чтобы не зайти в тупик. Карта призывает не доверять слухам, чтобы исключить проблемы.

Аркан «Императрица» говорит о благополучном разрешении трудностей и сомнений. Тельцы смогут освободиться от проблем, если будут верить в свои силы и идти к поставленной цели, но при этом не станут торопить события.

Карта «Дьявол» в раскладе указывает Тельцам на испытания. По этому Аркану в конце недели на их пути появятся искушения, противостоять которым необходимо. Тельцы должны быть уверенными в себе и выбирать путь к свету.

Близнецы





Аркан «Звезда» говорит Близнецам на отсутствие проблем, а значит, можно смело заниматься запланированными делами и идти к своей цели. По этой карте Близнецы будут чувствовать поддержку свыше и смогут заручится помощью ангела-хранителя.

Карта «Правосудие» сулит Близнецам торжество справедливости, но для этого им необходимо поступать честно. Ответственность и мудрые решения приведут к новым успехам, а также помогут заработать хорошую репутацию.

По карте «Колесо фортуны» Близнецы столкнутся с непредвиденными событиями, повилять на которые на начальном этапе не получится. Совет карты — положиться на судьбу и внимательно следить за происходящим, чтобы понять причину и найти верное решение.

Рак





Аркан «Луна» призывает Раков бороться с сомнениями и тревогой, которые будут затруднять привлечению позитивных событий. В начале недели важно освободиться от мыслей, которые замедляют и мешают принимать верные решения.

Карта «Император» говорит о новых возможностях, и Раки смогут продвинуться в деловой среде, если будут слушать голос разума и мудро править своей судьбой, не полагаясь на домыслы и слухи.

Аркан «Смерть» описывает ситуацию перерождения, когда Раки смогут оставить пережитки прошлого, отказаться от провальных идей и найти новый путь, который будет полон радостных событий.

Лев





Аркан «Дурак» предупреждает Львов о том, что опрометчивые поступки, совершенные в начале недели, будут губительными. Карта призывает Львов к мудрости и внимательности, чтобы не упустить значимых моментов и не оступиться.

Аркан «Повешенный» говорит о невозможности продолжения намеченного дела, и Львам предстоит найти причину, чтобы как можно скорее разобраться с трудностями и продолжить путь к успеху.

По карте «Верховная жрица» Львы не должны игнорировать предчувствия. Благодаря интуиции получится избежать промахов и вовремя оказаться в нужном месте. Аркан указывает на благополучное разрешение проблем, если не торопиться.

Дева





Девам в начале недели по карте «Маг» следует быть инициативными и активными, чтобы выйти из тени конкурентов и не упустить своего шанса на привлечение успеха. При этом важно быть внимательными, чтобы не переоценить своих сил и не зайти в тупик.

«Солнце» в раскладе — карта победы и долгожданной награды за труды. Аркан указывает на новые возможности, а значит, после празднования триумфа Девы смогут покорять новые вершины.

Карта «Колесо фортуны» указывает на благоприятные перемены в жизни Дев. Совет Аркана — не пытаться повлиять на события и положиться на судьбу. При этом Девы не должны терять бдительности, чтобы не упустить счастливые знаки судьбы.

Весы





По карте «Иерофант» Весы смогут перенять опыт мудрых наставников и применить полученные знания на практике. Аркан указывает на необходимость расставить приоритеты, чтобы выполнить работу в срок и получить достойную награду.

Аркан «Дурак» описывает ситуацию, когда Весы могут одурачить сами себя, если будут халатно относиться к происходящему в жизни. Совет карты — не терять бдительности, чтобы исключить промахи.

Аркан «Повешенный» призывает Весов посвятить выходные не активной работе, а подведению итогов и извлечению уроков из произошедших событий. Такая тактика поможет учесть промахи и в будущем не допускать досадных ошибок.

Скорпион





Карта «Колесница» призывает Скорпионов быть настойчивыми и усердными, чтобы преодолеть временные трудности. Аркан указывает на возможность разрешения трудностей, в том числе и финансовых, если ответственно подойти к решению вопросов и быть ответственными.

«Смерть» в раскладе — карта, предвещающая неизбежные перемены. Жизнь Скорпионов претерпевает трансформацию, и противостоять этому нет смысла. На смену старому всегда приходит новое, и настала пора довериться судьбе, принимая ее подарки.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта непредвиденных событий. Скорпионы столкнутся с неизбежностью, когда нельзя предпринимать никаких действий, не будучи уверенными в благополучном исходе событий.

Стрелец





Аркан «Мир» сулит Стрельцам новые успехи и победы. По этой карте путь выбран верно, и по нему важно пройти с достоинством, принимая мудрые решения и протягивая руку помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Карта «Дурак» в раскладе появляется, предупреждая о том, что опрометчивые поступки приведут Стрельцов к крушению планов. По этому Аркану нельзя терять бдительности даже в том случае, если дела продвигаются без проблем.

Аркан «Императрица» сулит Стрельцам процветание, рост и развитие. Карта указывает на то, что судьба благосклонна, а значит, можно не спешить и основательно подойти к выполнению намеченных дел.

Козерог





По карте «Верховная жрица» Козерогам нельзя полагаться на волю случая. В начале недели могут возникнуть сомнения, которые нельзя оставлять без внимания: бдительность и доверие интуиции помогут найти верный путь к новым победам.

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая Козерогов на время остановиться, чтобы оценить происходящее, обдумать дальнейшие шаги и расставить приоритеты. Такая тактика поможет избежать досадных промахов в шаге от победы.

Аркан «Маг» призывает Козерогов к решительным действиям. Победа будет легкой, если соблюдать осторожность и оставаться в гармонии с собой и внешним миром. Активность и ответственность помогут быстро прийти к цели.

Водолей





По карте «Умеренность» Водолеям не стоит начинать неделю с напора. События будут развиваться неспешно, и Водолеи смогут оценить происходящее, принять верные решения без спешки и без труда достичь то, что было в планах.

Аркан «Влюбленные» указывает на неизбежные перемены, когда Водолеи будут стоять на пороге новых событий. По этой карте нужно принимать самостоятельные решения, полагаясь лишь на себя.

Аркан «Луна» говорит о домыслах, слухах и сомнениях, которые могут стать ощутимым препятствием на пути Водолеев. По этой карте важно верить интуиции и не спешить, чтобы не ошибиться.

Рыбы





В начале недели Рыбам по карте «Дьявол» нужно проявить бдительность. Аркан указывает на попытки обмана или самообмана, которые будут мешать, а значит, Рыбы должны оставаться бдительными.

По карте «Иерофант» Рыбы получат поддержку со стороны мудрых наставников, а значит, смогут преодолеть сложности без особых проблем. Совет Аркана — расставить приоритеты, чтобы успеть задуманное в срок.

«Сила» в раскладе — карта успеха. Аркан указывает на то, что Рыбы смогут взять управление судьбой в свои руки, если перестанут терзаться сомнениями и не побоятся взять ответственность в свои руки.