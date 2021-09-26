У Зеленского увидели военный паритет России и Украины

Вадим Карасев

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев и Москва уже достигли военного паритета: Россия "не имеет решающего преимущества" и не завладеет им, считает он.

В эфире телеканала "Украина-24" соратник Зеленского выразил уверенность в профессионализме российских генералов, исходя из которого они должны доносить подобные тезисы до высшего командования.

У России нет решающего преимущества над нами, его нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они уведомляют об этом свое политическое руководство.

Арестович также предсказал российской армии "утрату боеспособности на несколько лет" в случае, если она вступит в прямые боестолкновения с ВСУ. Из чего сделан такой вывод, политик уточнять не стал.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине произошло покушение на другого соратника президента Владимира Зеленского. В Киеве быстро усмотрели в этом "руку Москвы", в Кремле к подобным версиям отнеслись крайне скептически.