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У Зеленского увидели военный паритет России и Украины

У Зеленского увидели военный паритет России и Украины

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев и Москва уже достигли военного паритета: Россия "не имеет решающего преимущества" и не завладеет им, считает он.

В эфире телеканала "Украина-24" соратник Зеленского выразил уверенность в профессионализме российских генералов, исходя из которого они должны доносить подобные тезисы до высшего командования.

У России нет решающего преимущества над нами, его нет и не будет. Российские генералы – профессионалы, думаю, они уведомляют об этом свое политическое руководство.

Арестович также предсказал российской армии "утрату боеспособности на несколько лет" в случае, если она вступит в прямые боестолкновения с ВСУ. Из чего сделан такой вывод, политик уточнять не стал.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине произошло покушение на другого соратника президента Владимира Зеленского. В Киеве быстро усмотрели в этом "руку Москвы", в Кремле к подобным версиям отнеслись крайне скептически.

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По материалам: uposters.ru

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