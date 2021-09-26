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В Кремле рассказали об обеспечении безопасности президента на отдыхе

В Кремле рассказали об обеспечении безопасности президента на отдыхе

18:49  Автор: Тамила Аскерова


Источник: ТАСС



Во время отдыха на природе безопасность президента обеспечивается должным образом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

На сайте Кремля появились фотографии с краткого отпуска Президента России Владимира Путина в компании главы Минобороны Сергея Шойгу. Путин, по словам Пескова, выбирает Сибирь местом для отдыха не первый раз. Выходные в тайге он проводил в марте и начале сентября, на территории, которая примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику.

Отвечая на вопрос о безопасности российского лидера во время отдыха, представитель Кремля подчеркнул, что «дикая природа есть дикая природа, её никто не может обуздать». «Безусловно. Занимаются постоянно те, кому это положено», — добавил Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири


Он также рассказал, что президент по-прежнему лично контролирует многие вопросы природоохранной тематики. «Конечно, повестка дня не совсем располагает — такая тревожная, особенно международная, — но все-таки Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белухи», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля также неоднократно отмечал, что российский лидер полноценно никогда не отдыхает. Летом Песков говорил, что Путин не планирует отпуск из-за большого количества рабочих задач «на краткосрочную и среднесрочную перспективу».



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По материалам: pnp.ru

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