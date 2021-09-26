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В России за неделю зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

В России за неделю зафиксировали максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:57  Автор: Тамила Аскерова



Количество смертей из-за коронавируса в России за последнюю неделю оказалось максимальным за все время с начала пандемии, их число превышает 800 шесть дней подряд, за неделю зафиксировали 5 682 летальных исхода. Это следует из подсчётов на основе данных оперштаба по борьбе с COVID-19.

За весь период в стране умерло 203 900 человек.

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 498, до 7 420 913, темп прироста составил 0,3 процента. При этом наибольшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 3275, Петербурге — 2055 и Подмосковье — 1215.

Оперштаб сообщил, что за сутки в стране выздоровели 13 671 человек, за все время — 6 604 604 человека.


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Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов заявил «Парламентской газете», что очередная волна коронавируса осенью в России неизбежна, потому что в стране всё ещё мало привитых от инфекции людей.

Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России в декабре. По его словам, прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости COVID-19 не покажет более высокие значения, чем летний.



#коронавирус #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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