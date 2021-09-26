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Володин ответил, готов ли возглавить Госдуму VIII созыва

Володин ответил, готов ли возглавить Госдуму VIII созыва

19:38  Автор: Тамила Аскерова



Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин ответил на вопрос о предложении главы государства возглавить новую Думу и рассказал о новых функциях палаты. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 1».

Президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в субботу предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы VIII созыва. Парламентарий в свою очередь, поблагодарил президента за поддержку.

«Для меня это доверие», — так ответил Володин на предложение главы государства.

Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва


Кроме того, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин», спикер Госдумы рассказал, что новые полномочия используются палатой в зависимости от необходимости.

«Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете — появились вакансии и Дума использовала полномочия свои при назначении новых министров», — сказал Вячеслав Володин.

Ранее председатель Госдумы пообещал президенту оправдать оказанное доверие вместе со всеми политическими фракциями.



#выборы в Госдуму

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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