Захарова: ЕС строит отношения с другими странам на колониальном видении мира

16:18 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Отношение Евросоюза к другим государствам выстраивается на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал Россию «не работать» в Африке в сфере безопасности, так как это место занято.

«Что касается господина Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности Евросоюза, вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира», — сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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Представитель МИД с сожалением отметила, что «коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит».

Кроме того, она напомнила, что Сергей Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.

По итогам участия в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для некоторых стран Запада характерно забывать о праве на самоопределение, когда оно идёт вразрез с их геополитическими интересами, сообщает ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что Москва поддерживает соблюдение единых для всех стран правил на основе Устава ООН, полагая, что любые попытки монополизировать их отдельной группой государств приведут лишь к новым конфликтам и разделительным линиям.

#ЕС #международные отношения

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