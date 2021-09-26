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Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись "излучения и вибраций"

Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись "излучения и вибраций"

Жители Абзелиловского района Башкирии испугались "излучения и вибраций" и трактором снесли вышку сотовой связи одного из операторов. По словам местных, они не давали разрешения на её установку, пишут СМИ.

"Людям по соседству она будет мешать. При ветре будет свистеть, гудеть, вибрировать. И излучения никто не отменял. Зачем вышки ставят каждый километр? В Ташбулатово две, в Юбилейном две, в Яктыкуле тоже две. Третья зачем нужна?" - заметил один из проживающих в Ташбулатовском сельсовете.

По мнению людей из этого района, установка конструкции "подозрительна" и она якобы может "излучать" вредоносную энергию. 

Сломанная вышка принадлежит компании Tele2. По данным оператора, она предназначалась для обеспечения связью стандарта 2G и 4G и пока даже не была подключена. Правоохранительные органы уже проводят проверку по факту порчи имущества, однако полицейские предварительно заявили, что вышка упала сама.

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По материалам: uposters.ru

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Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись "излучения и вибраций"
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