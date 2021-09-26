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Зюганов призвал остановить вымирание и обнищание народа

Зюганов призвал остановить вымирание и обнищание народа

Тема: Выборы 17-19 сентября 2021 года


25.09.2021 18:56

Автор: Анна Шушкина



Главная угроза, которая стоит перед Россией, — это вымирание населения. Такое мнение выразил председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента Владимира Путина с руководителями политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу VIII созыва. 

По словам Зюганова, КПРФ сделает всё, чтобы Россия была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и победной страной. При этом партия поддержит все инициативы президента, нацеленные на это, сказал политик.

«Всё, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», — сказал Зюганов, обращаясь к президенту.

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Он отметил, что коммунисты активно включились в выборную кампанию, исходя из двух главных соображений: чтобы страна вошла в пятёрку самых экономически развитых стран, освоив новейшие технологии, и победила бедность и вымирание.

«В этом плане мы подготовили целый пакет важных предложений и законов», — сказал Зюганов. По его словам, с 1991 года в России стало на 50 млн меньше русских. «А это государствообразующий народ, убывание которого грозит всем большими неприятностями», — сказал Зюганов, отметив, что русские области вымирают в два-три раза больше, чем остальные.

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Второй серьезной угрозой для страны является раскол и обнищание, считает политик.

«У нас 10 процентов самых богатых имеют доход в 14 раз больше, чем самые бедные, а в Москве  — в 18 раз. Ни в одной столице мира нет такого жёсткого раскола», — сказал Зюганов. Он назвал такой раскол аномальным и призвал предпринять все усилия, чтобы скорее «сократить эти расхождения».



#выборы в Госдуму

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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