Звезда "ВИА Гры" о своей груди: "С 10 лет внимание проявляли взрослые мужчины"

Вадим Карасев

39-летняя певица Надежда Грановская откровенно рассказала о своей самой выдающейся части тела. Экс-солистка "ВИА Гры" заявила, что из-за внушительной груди еще в детстве стала популярной у взрослых мужчин, сообщает "Пятый канал".

Артистка ответила подписчице, предположившей, что звезде непросто жить с таким огромным бюстом. По словам Надежды Грановской, обладательницей выдающихся форм она стала еще в детстве.



"Когда она с детства формируется, намного проще переносится этот нюанс. Формируется привычка. А вообще жить с такой грудью непросто. Уже с лет десяти активное внимание проявляли взрослые мужчины. Так что у меня на них серьезный иммунитет", - заявила Грановская.



Надежда Грановская, являвшаяся в нулевые годы солисткой популярной группы "ВИА Гра", также высказалась на своей странице в инстаграме о важности чужого мнения.

"Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение... Думаю часто! Хотим ли мы нравится другим?! — насколько мы готовы измениться лишь бы нравится тем, другим , кого знаем, или никогда в жизни не видели. Где эта грань? Это зависит исключительно от Нас самих; характер— опыт— ценности— приятие— любовь. Мне приятно, когда меня любят, я благодарна за фит бэк своих деяний, но эти подтверждения обратной связи для меня важны не в качестве некой похвалы, а то, что эти деяния принесли пользу другой стороне в малом или большом. Вот что мне важно! И тем более не трогает чья-то обида на мир... Жизнь утопающего, личное его дело. Я— Любовь! Я — Свободна! Я — Жизнь! Я — Вдохновение! Бери столько, сколько захочешь и сможешь", - написала звезда.



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