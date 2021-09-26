Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои проводят сентябрь

Вадим Карасев

Кажется, и знаменитости заметили смену сезонов, и среди бикини стали появляться первые пальто и меховые накидки. Впрочем, и сидеть на пляже теперь некогда, ведь всех манит светская жизнь — от выставок в столице до Недели моды в Милане.

Кто-то по осени решил попробовать себя в новом деле. Например, Ксения Собчак на этой неделе осваивала Таро, правда, исключительно в ироническом ключе — всех просветленных инстаграм-коучей она одарила щедрой порцией сарказма. Но как бы под шутки не втянулась сама!

На месте снова многим не сидится. Алессандра Амбросио пожаловала в Москву, а москвичи рванули в Париж. И только одно в этом мире вечно — вечно молодой Джаред Лето опять проводит время в горах и ни на что их променять, кажется, не готов!





Алессандра Амбросио





Ксения Собчак





Настя Каменских





Полина Гагарина





Кьяра Ферраньи





Эд Вествик





Елизавета Пескова





Нюша





Мадонна





Серена Уильямс и Алексис Оганян с дочерью





Сиара





Кайли Дженнер





Тимати с детьми





Кристина Асмус





Дарья Клюкина





Юлианна Караулова





Татьяна Навка





Айза Долматова с сыном





Анастасия Решетова с сыном





Алеся Кафельникова





Ева Лонгория





Александра Бортич с сыном





Эшли Грэм





Елена Летучая





Светлана Бондарчук





Яна Рудковская





Эмбер Херд





Рита Ора





Тина Канделаки





Ани Лорак





Ника Белоцерковская





Надя Дорофеева





Барбара Палвин





Екатерина Варнава





Клава Кока





Вера Брежнева





Кети Топурия





Дарья Коновалова





Равшана Куркова





Джаред Лето





Кейт Хадсон с дочерью





Рози Хантингтон-Уайтли





Анна Седокова





Ида Галич





Рената Литвинова





Джессика Бил





Дина Саева





Тина Кунаки





Кортни Кардашьян





Бейонсе и Джей-Зи





Анна Покров





Настя Ивлеева





Сергей Лазарев





Алена ШишковаСплетник