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Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе

Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе

Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.

Но на днях актриса и музыкант вновь подогрели слухи о своих отношениях — в субботу их вновь заметили вместе. Анджелина и Абель провели 2,5 часа в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике.

При этом свою встречу они не пытались скрыть от посторонних. Несмотря на то что в ресторан они приехали по отдельности, выходили из него они вместе. После этого пара села в один автомобиль и уехала. 



Что в действительности связывает пару, неизвестно. Однако инсайдеры говорят, что вряд ли стоит говорить об их романе: отношения у актрисы и певца скорее деловые.

Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он снимается в новом сериале HBO,

— делился источник.

Надо отметить, что сейчас Анджелина и Джоли и The Weeknd одиноки. После развода с Брэдом Питтом актриса так и не встретила новую любовь, а рэпер, у которого были отношения с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес, тоже уже больше года пребывает в статусе холостяка.

Источники отмечают, что к Джоли Абель всегда испытывал симпатию и даже спел о ней в одной из своих песен. Но когда и при каких обстоятельствах они успели познакомиться лично и сблизиться, сказать сложно.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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