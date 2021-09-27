Анджелина Джоли и The Weeknd снова подогрели слухи о романе

Вадим Карасев

Слухи о возможной романтической связи 46-летней Анджелины Джоли и 31-летнего Абеля Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) появились еще минувшим летом. Пару несколько раз видели вместе в неформальной обстановке, однако подтверждения их романа так и не последовало.

Но на днях актриса и музыкант вновь подогрели слухи о своих отношениях — в субботу их вновь заметили вместе. Анджелина и Абель провели 2,5 часа в закрытом зале итальянского ресторана в Санта-Монике.

При этом свою встречу они не пытались скрыть от посторонних. Несмотря на то что в ресторан они приехали по отдельности, выходили из него они вместе. После этого пара села в один автомобиль и уехала.









Что в действительности связывает пару, неизвестно. Однако инсайдеры говорят, что вряд ли стоит говорить об их романе: отношения у актрисы и певца скорее деловые.

Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. Он снимается в новом сериале HBO,

— делился источник.

Надо отметить, что сейчас Анджелина и Джоли и The Weeknd одиноки. После развода с Брэдом Питтом актриса так и не встретила новую любовь, а рэпер, у которого были отношения с моделью Беллой Хадид и певицей Селеной Гомес, тоже уже больше года пребывает в статусе холостяка.

Источники отмечают, что к Джоли Абель всегда испытывал симпатию и даже спел о ней в одной из своих песен. Но когда и при каких обстоятельствах они успели познакомиться лично и сблизиться, сказать сложно.





Мариана Панкина