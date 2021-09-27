Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
Сегодня, 15:40
Президент России Владимир Путин заявил, что уполномоченный при главе государства по правам ребенка Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме, информирует РИА «Новости».
Об этом он сообщил в ходе встречи с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия».
«Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию (в «Единой России») по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет напрямую непосредственно координировать все это направление прямо в самой Государственной Думе», – сказал Владимир Путин.
По материалам: edu.ru