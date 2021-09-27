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«Артек» принял участие в мероприятиях Всероссийского дня «Кросс нации»

«Артек» принял участие в мероприятиях Всероссийского дня «Кросс нации»

Ребята из всех лагерей «Артека» стали участниками мероприятий Всероссийского дня бега «Кросс нации». Об этом сообщает пресс-служба Международного детского центра.

Всероссийский день бега «Кросс нации» – одно из самых массовых и масштабных спортивных событий в России. Он проводится с 2004 года, участие в нем принимают все желающие. Кросс проходит на различные дистанции, так, в «Артеке» дети пробежали один километр», – уточняется в информационном релизе.
 
Девиз артековского марафона: «Мы – команда, и в этом наша сила!». Мероприятие проводилось в соответствии с требованиями санитарной безопасности: ребята каждого лагеря проходили дистанцию отдельно.
 
Забег объединил ребят старше 12 лет, он стал одним из ярких спортивных событий смены «Учиться, чтобы научиться».
Все участники получили памятные сертификаты.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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