Астропрогноз на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Начинается второй месяц осени. Астрологи рассказали о том, каким будет этот месяц для представителей каждого из Знаков Зодиака. Старайтесь не обходить стороной рекомендации экспертов, чтобы сохранить и приумножить свой успех в каждой жизненной сфере.

Если вы посмотрите на список самых благоприятных дней октября, то заметите нечто особенное. Четыре планеты избавятся от ретроградности. Из этих четырех планет три являются дальними, поэтому начало их прямого движения будет позитивным в долгосрочной перспективе. Благоприятный период будет начинаться постепенно.

Овен

Для Овнов главным событием этого месяца станет прекращение ретроградности Меркурия. Эта планета очень негативно влияет на их финансовую удачу, но 18 числа она начнет прямое движение. До этого дня астрологи советуют Овнам пользоваться камнями-талисманами на финансовое благополучие. Также 18 числа начнется прямое движение Юпитера, что положительно скажется на настроении этих людей, на их мотивации и желании двигаться вперед. Обе планеты помогут Овнам снова легко заводить новые знакомства и легко производить хорошее впечатление.

Телец

Тельцам весь месяц будет жить комфортно и вольготно. Только в конце месяца 30 числа произойдет переход Марса в созвездие Скорпиона, что может сорвать планы и лишить Тельцов всякого желания работать и развиваться. Напористость и страсть этих людей угаснет, поэтому нужно воспользоваться временем до 30 числа по максимуму. Не стоит ничего откладывать на потом. Важно заниматься тем, что находится на первом месте по важности. Это приведет к полезным изменениям. О скором приближении этих изменений намекнут особые сигналы Вселенной.

Близнецы

Это очень благоприятный месяц, но даже сейчас Близнецы могут совершить ошибки. Ничего страшного в этом нет, ведь все ошибаются. Планеты и звезды сведут к минимуму отрицательные последствия этих ошибок, нейтрализовав тем самым негативное воздействие Меркурия. Во второй половине месяца можно смело проводить магические ритуалы. Также очень точными будут гадания. Узнать ближайшее будущее Близнецам поможет простейшее буддистское гадание на четках или бусах. На финансовом горизонте могут возникнуть новые возможности. Стоит быть наблюдательными.

Рак

Ракам стоит в октябре как можно скорее избавиться от плохих воспоминаний, настроившись на позитив. Желательно сделать это до 11 числа, когда Сатурн избавится от ретроградности и начнет помогать Ракам, а не ставить им палки в колеса. Это позволит Ракам укрепить свои позиции в любви и в делах, повысить энергетику и улучшить настроение. С этим изменением в движении Сатурна у Раков появится больше сил. Также астрологи считают, что гораздо реже будут срываться планы. Жизнь станет более предсказуемой, понятной и спокойной.

Лев

Львам принесет больше всего удачи прямое движение Плутона, которое начнется 6 октября. Людям данного Знака станет гораздо проще находить общий язык с окружающими. Также планета избавит Львов от чувства вины, которое крайне отрицательно влияет на энергетику. Прекратятся склоки и ссоры, начнется время гармонии в семье и в коллективе. Люди захотят помогать Львам, а те в свою очередь захотят отвечать добром на добро. Жизнь может измениться резко и кардинально, но для этого придется адекватно воспринимать критику и пожелания близких.

Дева

С 18 числа начинается очень благоприятное время для Дев. Меркурий — их главный покровитель в работе и финансовой сфере, а также в любви, поэтому начало его прямого движения вкупе с остальными благотворными изменениями в движении планет поможет Девам стать удачливее. На полную мощность начнет работать закон притяжения. Людям этого Знака стоит говорить и думать так, словно они уже стали победителями. Это поможет им взобраться на самую высокую гору, преодолеть любые препятствия.

Весы

Весам стоит быть осторожнее в общении с незнакомцами. Это единственное предостережение астрологов на первые 8-10 дней октября. Звезды и планеты помогут представителям данного Знака изменить свою судьбу и очистить карму. Также в этом плане полезными будут добрые поступки. Начиная с 11 октября можно проявлять умеренный эгоизм. Эксперты советуют Весам с этого дня почаще думать о себе и заниматься домашними делами. В качестве отдыха идеальными станут умеренные физические нагрузки, смена обстановки.

Скорпион

Скорпионам достичь поставленных задач и целей поможет самостоятельность. Лучше обходить стороной совместные дела с малознакомыми людьми. Если все же придется с кем-то работать в команде, лучше пользоваться при этом лучшими оберегами от завистников и недоброжелателей. С уходом ретроградности всех четырех планет появится внутренняя гармония, ощущение легкости и тепла. Ещё одним позитивным событием станет избавление от ретроградности Юпитера 18 числа. С этого дня Скорпионов ждет максимум позитивной энергии.

Стрелец

В первые 5-7 дней месяца Стрельцов ожидает довольно непростое время. Все будет валиться из рук, а настроение будет скакать то вверх, то вниз. Пять сильных заговоров на удачу помогут Стрельцам восстановить баланс. Астрологи советуют быть беспристрастными к окружающим, особенно если они являются подчиненными, детьми, младшими братьями и сестрами. Что касается внешнего вида, то лучше одеваться с претензией на уникальность. Серая и невзрачная одежда не позволит Стрельцам привлекать удачу в полном объеме.

Козерог

Козерогам стоит перестать думать негативно. В этом им помогут семь простых шагов. Это крайне актуально сейчас, потому что одна за одной планеты начнут провоцировать Козерогов на действия, давая им удачу и мотивацию, но если продолжать мыслить чрезмерно критично, всё будет зря. Пренебрежительное отношение к своим мечтам не позволит этим людям обрести счастье. Важно продолжать мечтать и строить планы. Новые идеи нужно записывать, так как октябрь отметится взрывом творческой энергии. Сейчас все играет Козерогам на руку.

Водолей

Водолеям стоит быть осторожнее со словами. Большая часть из них будет очень быстро становиться реальностью. Астрологи советуют мыслить оптимистично. В сложных ситуациях не стоит винить во всем судьбу и Вселенную — лучше надеяться на лучшее и пользоваться тремя способами привлечения удачи. Также эксперты советуют Водолеям временно забыть про слово «хочу». Сейчас необходимо заниматься неотложными делами повышенной важности. В качестве отдыха стоит выбирать домашнюю обстановку, общение с родственниками, второй половинкой.

Рыбы

У Рыб основной сферой жизни становится работа и финансы. Это идеальное время для торговли, шопинга, привлечения изобилия и достатка. Может появиться странное ощущение, будто все происходящее уже случалось раньше. Это нормально, поскольку это побочный эффект избавления Плутона и Юпитера от ретроградности. Астрологи советуют Рыбам не пытаться изменить своенравных людей, которые видят мир через призму личных устоев и правил. В октябре лучше обходить всех, кто мыслит стереотипно или чересчур радикально.