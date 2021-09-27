Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»

В Ростове-на-Дону финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» продемонстрировали более 1500 методических приёмов, которые они используют на своих уроках. Свой опыт работы в этой области они представили в первые два дня проведения конкурса. Испытание «Методическая мастерская» оценивали группы межпредметного жюри, в состав которых входят ректоры педагогических вузов, информирует Минпросвещения России.

Очные испытания федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» проходят на базе лицея № 11 Ростова-на-Дону.

«Мы в жюри ждём, чтобы учитель представил себя как личность, которая понимает, что она делает, чтобы у неё был свой ресурс и свой подход. Необязательно изобретать свой педагогический метод. Можно изучать соответствующую литературу и освоить предлагаемую учёными методику оригинально, интересно её применив. Задача участника на «Методической мастерской» – поделиться такими наработками и находками. Могу сказать, что это получается», – отметил Михаил Нянковский, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России – 1994», сопредседатель межпредметной группы жюри первого тура.

Он подчеркнул, что инструментарий учителя обогатился после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, потому что даже те учителя, кто и не планировал использовать цифровые технологии, начали их применять.

На конкурсе «Учитель года России – 2021» нововведением стало сопредседательство в каждой группе межпредметного жюри абсолютного победителя конкурса прошлых лет и ректора одного из подведомственных Минпросвещения России педагогических вузов.

«Введение в состав групп жюри ректоров педвузов – очень полезная история, потому что сегодня, когда всё меняется и в школе, и в мире, очень многое зависит от подготовки учителя. На педвузы ложится колоссальная ответственность за то, какие учителя придут в школу завтра. На конкурсе руководитель педагогического вуза напрямую встречается с учителем, который показывает свой интересный, яркий опыт. Здесь получается взаимовыгодное сотрудничество: если что-то из опыта наших конкурсантов потом придёт в педвуз, студенты будут учиться с учётом того, что реально сегодня происходит в школе», – добавил эксперт.

В рамках испытания «Методическая мастерская» конкурсанты в течение 15 минут демонстрируют свою методическую компетентность и делятся опытом обучения и воспитания. Затем у педагогов есть 10 минут для ответа на вопросы членов жюри.

Во время этого испытания оцениваются актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.

28 сентября для финалистов начнётся испытание «Урок», после которого будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Развитию педагогического образования сегодня уделяется большое внимание со стороны руководства страны. В ближайшие два года на капремонт и техническое оснащение педвузов будет дополнительно направлено 10 млрд рублей. В педвузах страны отрываются межфакультетские технопарки для студентов, школьников и молодых учителей. Демонстрация лучших практик работы педагогов, участвующих в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», также способствует трансляции эффективного опыта и развитию педагогического образования.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».