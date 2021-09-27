Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях

В Томской области за прошедший летний сезон 45 652 ребенка отдохнули в летних лагерях и санаториях, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Для детей работали 417 детских лагерей, санаториев, дневных площадок, лагерей труда и отдыха, палаточных лагерей, в которых прошли оздоровительные, языковые, профориентационные, спортивные, творческие, патриотические, экологические смены.

«Уверен, каждый ребенок смог найти себе смену по душе и интересу. Для организаторов такой масштабный и всесторонний отдых детей – большая, ответственная и командная работа. Знаю, что в каждую смену руководители лагерей, педагоги и вожатые старались вложить все свои знания, профессионализм и любовь», – отметил губернатор Сергей Жвачкин в благодарственных письмах организаторам детского отдыха.

Письма вручила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

На летнюю оздоровительную кампанию из областного бюджета было направлено почти 170 миллионов рублей.