Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях

Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях

Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях

В Томской области за прошедший летний сезон 45 652 ребенка отдохнули в летних лагерях и санаториях, сообщает пресс-служба Администрации Томской области. 

Для детей работали 417 детских лагерей, санаториев, дневных площадок, лагерей труда и отдыха, палаточных лагерей, в которых прошли оздоровительные, языковые, профориентационные, спортивные, творческие, патриотические, экологические смены.

«Уверен, каждый ребенок смог найти себе смену по душе и интересу. Для организаторов такой масштабный и всесторонний отдых детей – большая, ответственная и командная работа. Знаю, что в каждую смену руководители лагерей, педагоги и вожатые старались вложить все свои знания, профессионализм и любовь», – отметил губернатор Сергей Жвачкин в благодарственных письмах организаторам детского отдыха.

Письма вручила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко.

На летнюю оздоровительную кампанию из областного бюджета было направлено почти 170 миллионов рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и санаториях
Более 45 тысяч детей Томской области отдохнули в летних лагерях и
В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»
В 2024 году во всех сельских школах Якутии появятся «Точки роста»
Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок» стартует 28 сентября
Образовательная программа для российских школьников «Атомный урок»
Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Московской области
Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Московской области
Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с победителями и лауреатами конкурса «Воспитатель года России»
Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с победителями и
В школах Иркутска появились "наркопосты"
В школах Иркутска появились "наркопосты"
«Океан» примет первую осеннюю смену
«Океан» примет первую осеннюю смену
В Ефремове Тульской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Ефремове Тульской области открылся центр цифрового образования
Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века: тренды и перспективы»
Стартовал Профессорский форум – 2021 «Наука и технологии XXI века:
Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
Анна Кузнецова будет курировать вопросы семьи и детства в Госдуме
«Артек» принял участие в мероприятиях Всероссийского дня «Кросс нации»
«Артек» принял участие в мероприятиях Всероссийского дня «Кросс нации»
В Курчатовском институте стартовали «Университетские среды для учителей»
В Курчатовском институте стартовали «Университетские среды для

Топ на сегодня

Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное оружие против США
Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное
Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои проводят сентябрь
Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено вмешиваться
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено

Еще по теме

Более 300 тысяч подмосковных детей отдохнули летом в лагерях
Более 331 тысячи детей Подмосковья отдохнули в лагерях и походах в 2016 году
В воронежских детских лагерях за вторую смену отдохнули 17 тыс. детей
Летом в Пензенской области будут работать 350 оздоровительных лагерей