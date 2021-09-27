Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман стал отцом в пятый раз

Вадим Карасев

52-летний британский аристократ Джастин Портман и его супруга Морган Снайдер стали родителями — у звездной пары родилась дочь. Об этом он вчера сообщил в своем инстаграме.

Добро пожаловать в мир, Стар Шарлотта Беркли Портман, которая родилась 25 сентября весом 3 килограмма 600 граммов и ростом 49,5 сантиметра. Мамочка Морган чувствует себя хорошо. P.S. Первое имя малышки — Стар (в переводе с английского star значит звезда. — Прим. ред.),

— написал он и поделился снимком новорожденной.





Для актрисы новорожденная малышка стала вторым ребенком, а для Джастина — пятым. У него также есть трое взрослых детей от российской супермодели Натальи Водяновой.





Джастин Портман и Морган Снайдер с сыном Лео

О беременности Морган стало известно в конце мая. Джастин поделился радостной новостью на своей странице в инстаграме. Он опубликовал фото жены с заметно округлившимся животом и рассказал, что они ждут девочку.





Морган Снайдер

Джастин и Морган поженились в июне 2019 года. Свадьба состоялась всего за месяц до рождения их сына Лео. На торжестве, которое прошло в графстве Херефордшир, присутствовала дочь Портмана от брака с Натальей Водяновой Нева. Дети модели вообще довольно часто гостят у отца и отлично ладят с его новой избранницей.





Джастин Портман с детьми и женой Морган Снайдер

Джастин Портман и Наталья Водянова были вместе десять лет, а в 2011 году официально объявили о своем расставании. В браке у них родилось трое детей — сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева. После развода с британским аристократом Наталья Водянова нашла свое счастье с французским бизнесменом и наследником многомиллиардной империи LVMH Антуаном Арно. От него топ-модель родила еще двух сыновей — Максима и Романа, а в сентябре прошлого года Наталья и Антуан сыграли свадьбу после девяти лет отношений.





Джастин Портман и Морган СнайдерЯна Марковская