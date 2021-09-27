Дина Немцова рассказала о личной жизни после развода: "Познакомились в Tinder"

Вадим Карасев

Минувшей весной 19-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина сообщила о разводе со своим 21-летним супругом Димитрием Матевосовым. Брак пары продлился меньше года, при этом супруги даже успели обвенчаться в церкви.

Несмотря на то что после развода прошло всего несколько месяцев, Дина уже, судя по всему, от неудачного брака оправилась: в инстаграме она призналась, что сейчас ее сердце несвободно. По словам Дины, у нее появился новый бойфренд, которого она встретила в приложении для знакомств. Но имени его она пока не рассекретила.

Я сильно изменилась за последние несколько месяцев. А менять свою жизнь бывает очень... неловко. Неловко, когда в июле 2020-го ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021-го ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в Tinder,

— написала она.





Немцова также призналась, что еще в начале года она мечтала о ребенке, но теперь ее мысли заняты развитием своего бизнеса, поэтому мысли о семье и детях она отложила на будущее.

Девушка заявила, что теперь у нее другие цели и она наконец живет так, как хочет, несмотря на то что теперь нравится не всем.

Меня грели мысли о том, чтобы быть хорошей женой, и я считаю это достойным жизненным путем и уважаю тех, кто его выбирает. Возможно, я снова приду к этому, но сейчас меня интересуют совсем другие вещи, но... Но так неловко смотреть на удивленные лица людей, которые помнили меня прошлогоднюю и не ожидали, что я так кардинально изменюсь. Как будто я подвела тех, кто надеялся на мой "праведный" жизненный путь. Самое трудное для меня — это признать, что я не могу всем нравиться и что кто-то все равно будет осуждать. И, кажется, пришло время перебороть свой страх,

— делится она.





Со своим бывшим супругом Димитрием Матевосовым Дина Немцова встречалась до свадьбы несколько лет. Они знакомы давно и учились в одном классе. Свадьбу пара устроила пышную, а развелись супруги спустя всего два месяца после венчания. Причину развода Дина называть не стала, но сказала, что она была весомой, "чтобы выйти из четырех лет отношений и брака без сомнений".

Мы расстаемся, потому что есть вещи, которые в моем понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить,— сказала Немцова.

Она добавила, что с экс-супругом они сохранили нейтральные отношения.





Димитрий Матевосов и Дина Немцова

А вот Димитрий заявил, что реальную причину развода он понять так и не смог, а инициатива расстаться исходила, судя по всему, от Дины.

Мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными, и у нас разные взгляды на институт семьи,— отметил он.





Мариана Панкина