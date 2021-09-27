Для борьбы с блохами у луговых собачек предложили использовать патогенные грибки

Вадим Карасев

Коллектив ученых из Министерства сельского хозяйства США, Геологической службы США и Университета Западной Виргинии опубликовал статью, в которой рассматривает возможность применения патогенных грибков для борьбы с блохами у луговых собачек — распространенных на юго-западе страны грызунов. Важность этой задачи объясняется тем, что этих животных может заражать бактерия Yersinia pestis — возбудитель чумы.

Луговые собачки (род Cynomys) обитают в Северной Америке. Они принадлежат к семейству беличьих, но внешне больше всего напоминают сурков. Они живут в прериях, поселяясь крупными колониями, насчитывающими иногда до нескольких сотен животных. Луговые собачки играют важную роль в образовании экосистем. Их норы часто используются другими видами животных, а деятельность по рытью нор способствует развитию травы и обновлению верхнего слоя почвы, обогащенного минералами и питательными веществами. Замечено, что там, где исчезают поселения луговых собачек, пастбища начинают зарастать кустарником. Они также служат важным звеном в пищевых цепочках, так как ими питаются многие животные, такие как черноногий хорек, американский корсак, беркут, краснохвостый ястреб, американский барсук и койот.

Благодаря луговым собачкам на западе США, в штатах Аризона, Калифорния, Колорадо и Нью-Мексико чума остается эндемичным заболеваниям. Бактерия, вызывающая чуму, циркулирует среди популяций этих животных и через укусы блох иногда передается людям. Первичная легочная чума, вызывающая пневмонию, отмечается в США редко. Всего с 1900 по 2012 год в стране были отмечены 74 ее случая. Однако в целом заболеваний разными формами чумы в США насчитывают примерно восемь в год.

Сейчас в США прилагаются значительные усилия для борьбы с блохами у луговых собачек. С разной эффективностью применяются некоторые химические инсектициды, но блохи вырабатывают устойчивость к ним. Поэтому было решено изучить возможность применения патогенных грибов родов Beauveria и Metarhizium, которые поражают различных насекомых, в качестве биологического средства борьбы с блохами луговых собачек. Одним из самых перспективных кажется гриб Metarhizium anisopliae, описанный Ильей Мечниковым еще в 1879 году.

В мире коммерчески используются более 200 штаммов грибков, патогенных для насекомых, несколько таких «микоинсектицидов» зарегистрированы в США и Канаде. Эти штаммы безопасны для позвоночных животных, включая человека. Существующие исследования указывают, что кошачьи, собачьи и крысиные блохи восприимчивы к этим грибкам. Подземные норы, где живут луговые собачки, могут оказаться благоприятной средой для выживания и распространения этих грибков. Кроме того, как отмечают исследователи, нацеливание на луговых собачек и их блох уменьшит воздействие патогенных грибков на большинство наземных, нецелевых насекомых.

Однако авторы обзора признают, что сложной задачей станет обработка луговых собачек грибными спорами. В этом случае невозможно будет использовать водный спрей, как это делается при обработке сельскохозяйственных животных. Большинство обитателей колонии находится в норах за исключением «часовых», которые тоже мгновенно скрываются под землей, когда видят приближающуюся опасность. Поэтому в случае луговых собачек наиболее эффективным может оказаться пылевой состав — сухая смесь из спор грибов и мелкого талька, диатомовой земли, глины или пальмового воска. Такие составы можно заносить в норы с помощью ручных или механических пылесосов. Пыль будет вдуваться в первые 1–2 метра каждой норы, а затем она будет проникать более глубоко по подземным ходам на лапах и шерсти грызунов.

Исследование опубликовал Journal of Integrated Pest Management.