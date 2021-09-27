Доступные для инвалидов музеи и театры предложили отметить специальными знаками

16:32 Автор: Евгения Филиппова

Учреждения культуры, которые создали у себя доступную для инвалидов среду, могут отметить специальными знаками на портале культура.рф. К мониторингу доступности учреждений планируют подключить организации инвалидов, рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на круглом столе в Общественной палате 27 сентября.

«Мы попросим вас всех подключиться в регионах, чтобы вы посмотрели наши учреждения культуры на предмет доступности. Одно дело мы посмотрим своими глазами, и нам будут бодро рассказывать — вот пандус, вот широкие проёмы. А другое дело — когда вы, имея разные ограничения по здоровью, скажете, где вам неудобно, что не так», — обратилась она к представителям организаций инвалидов.

Чиновник отметила, что такую работу начинают вести в этом году.

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«Хотим, чтобы появился реестр учреждений культуры и чтобы на нашей афише на портале культура.рф те учреждения, которые выкладывают информацию о своих мероприятиях, получили специальные знаки, что это учреждение доступно для таких-то категорий инвалидов. И здесь без вас не справиться», — добавила Ярилова.

На заседании руководитель Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов Анна Хрястунова предложила включить в эту работу общественные палаты регионов, и в Общественной палате РФ поддержали эту идею.

Также на круглом столе обсудили законопроект о льготных билетах для инвалидов в федеральные организации культуры.

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