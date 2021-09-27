Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Московской области

Финальные испытания Всероссийского конкурса профессионального мастерства в системе профтехобразования «Мастер года» пройдут в Московской области с 10 по 15 октября.

В них примут участие лучшие мастера производственного обучения из всех регионов России, представители разных профессиональных сфер: строительство, ЖКХ, сварочное дело, педагогика, автомобильное дело и т. д.

Задача конкурсантов – провести учебное занятие за 45 минут с незнакомыми студентами подмосковных колледжей. После этого десяти лауреатам конкурса предложат выполнить творческое задание, одно из условий которого – рассказ о своей профессии школьникам и их родителям о своей профессии, затем будет объявлено имя победителям.

«Все участники финала «Мастер года» имеют высокую профессиональную квалификацию, опыт подготовки участников для региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)», – уточняет пресс-служба проекта.

«Мастер года» – это действительно уникальное событие для системы среднего профессионального образования. Мы проводим этот конкурс с таким охватом впервые. Конкурс проводится прежде всего, чтобы выявить эти таланты, рассказать о них, поощрить, найти самых инициативных педагогических работников системы среднего профессионального образования», – заявил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.

Он уточнил, что материально-техническая база в колледжах и техникумах значительно обновилась и учебные заведения выпускают востребованных специалистов.

В колледжах страны сегодня работают 142 тысячи преподавателей спецдисциплин и 22 тысячи мастеров производственного обучения.

Организаторы конкурса – Минпросвещения России и Институт развития профессионального образования.