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Гадание по картинке на октябрь 2021 года

Гадание по картинке на октябрь 2021 года

Узнать о том, какие события произойдут в октябре, приоткрыть завесу тайны и заглянуть в будущее поможет интуиция и гадание по картинкам. Внутренний голос поможет выбрать то изображение, которое опишет события грядущего месяца.


Каждый человек может развить свою интуицию, чтобы легко справляться с проблемами и привлекать в жизнь позитивные события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно упражняться, чтобы лучше слышать свой внутренний голос. Гадание по картинкам — отличная тренировка, которая поможет не только развить свой дар, но и узнать о том, что произойдет в ближайший месяц.


1. В октябре многие дела будут казаться бесконечными, поэтому так важно переключаться на хобби, чтобы оставаться в хорошем расположении духа. Отвлекаться от нудной и кропотливой работы необходимо, чтобы дать мозгу отдых и найти новые решения. Справиться с делами помогут и шепотки на удачу в работе.

2. Октябрь пройдет на позитивной волне, если не зацикливаться на негативе и во всем искать положительные моменты. Второй месяц осени прекрасно подходит для перезагрузки сознания, что весьма благоприятно для энергетики. В этом месяце удача будет на стороне людей, излучающих жизненную энергию и не расстраивающихся по пустякам.

3. Второй месяц осени будет удивительным, если баловать себя даже за небольшие достижения. В этом месяце будет проще привлечь финансовое благополучие, и если не бояться инициативы, то заманчивые предложения будут поступать регулярно. Останется лишь выбрать те, которые подходят вам больше всего, и действовать смелее.


4. Осень — отличное время для того, чтобы глубже узнать себя и найти ответы на волнующие вопросы. В октябре важно пребывать в гармонии с собой, и для этого прекрасно подойдут духовные практики. Занятия можно проводить и на природе, если позволяет погода. Позитивный настрой и умение слышать свой внутренний голос помогут начать новый счастливый этап жизни.

5. В октябре многие чувствуют усталость и быстро теряют энергию. Чтобы этого не происходило, важно найти для себя занятие по душе: лепка, рисование, поделки, выполненные своими руками, не только скрасят досуг, но и зарядят бодростью. Кроме того, творчество может стать дополнительным источником дохода.

6. Октябрь — время, когда судьба посылает счастливые знаки, и увидеть их может каждый. Достаточно лишь сосредоточиться и рассмотреть те подсказки, которые приведут к успеху и не оставят ни следа сомнений. Сама природа пылает, словно призывая не медлить и открывать двери навстречу счастливым переменам.

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По материалам: dailyhoro.ru

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