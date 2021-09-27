Где решались судьбы мира

27 сентября исполняется 110 лет Ливадийскому дворцу

00:00 Автор: Александр Мащенко

Ровно 110 лет тому назад, 27 (14 по старому стилю) сентября 1911 года, был освящен новый Ливадийский дворец. В Ливадии не раз и не два происходили важнейшие события в истории России, а иногда — и всего мира.

Летняя столица России

Своей известностью Ливадия обязана царской семье. Первым венценосным хозяином имения стал в 1861 году Александр II. Фактически сразу же после этого началось строительство первого Ливадийского дворца, которое было поручено архитектору Ипполиту Монигетти. Работы продолжались с 1862 по 1866 год. А в 1867 году император принял в недавно построенном дворце группу американских путешественников, одним из членов которой был знаменитый писатель Марк Твен. В преподнесенном царю приветственном адресе классик написал слова, которые сегодня звучат издевкой: «Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком».

«Строительство летней резиденции главы государства в Крыму имело геополитический смысл. Таким образом правящая династия Романовых укрепляла южные рубежи России, создавала своеобразный политический форпост на юге империи, при этом одновременно способствуя развитию края», — рассказал «Парламентской газете» доктор политических наук, профессор Сергей Юрченко.

Живописный, но отсталый регион, до этого на протяжении нескольких столетий находившийся под властью турок, постепенно стал превращаться в настоящую Русскую Ривьеру. По примеру императорской семьи в Крыму обосновались другие аристократические фамилии — Воронцовы, Юсуповы, Нарышкины, Голицыны, Гагарины. Полуостров становился культурным и интеллектуальным центром великой империи — летней столицей России.

От царской резиденции до крестьянского санатория

Александр II посещал Ливадию почти ежегодно. Его последний приезд в имение состоялся в 1880 году, незадолго до трагической гибели. Затем Ливадия перешла по наследству императору Александру III. Увы, так сложилось, что именно в Ливадии царь-миротворец и умер 20 октября (1 ноября) 1894 года. А на следующий день в Ливадийской Крестовоздвиженской церкви принял присягу на верность российскому престолу Николай ΙΙ.





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К началу XX века старый Ливадийский дворец уже не соответствовал запросам царской семьи. В связи с этим в 1909 году было принято решение о сносе старого дворца и возведении на его месте нового, большего по размерам и более комфортабельного. Проектирование и строительство поручили ялтинскому городскому архитектору Николаю Краснову, под руководством которого в кратчайшие сроки, всего за 17 месяцев, и был построен великолепный дворец из белого инкерманского камня в стиле итальянского Возрождения.





Чин освящения нового дворца был совершен 14 (27) сентября 1911 года, а уже через неделю его осматривала императорская семья. Впоследствии Николай ІІ и Александра Федоровна отдыхали в Ливадии еще трижды: в 1912, 1913 и 1914 годах. Затем грянули Первая мировая война и революция, которые смели с трона династию Романовых.

После революции большевики открыли во дворце первый в мире крестьянский санаторий. «Таким образом молодое советское государство демонстрировало миру новые приоритеты: в царских покоях отныне отдыхали простые крестьяне», — говорит Юрченко.

Символ непрерывности российской истории

В феврале 1945 года Ливадия приняла Крымскую (Ялтинскую) конференцию, на которой лидеры стран — победительниц во Второй мировой войне определили судьбы мира на ближайшие полвека. Именно в Ялте было принято принципиальное решение о создании Организации Объединенных Наций, которая должна была стать механизмом, обеспечивающим послевоенное мирное сосуществование. Причем Сталину удалось добиться того, чтобы членами ООН стал не только СССР, но и две союзные республики, больше всего пострадавшие от фашизма, — Украина и Белоруссия.





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Во время Ялтинской конференции Ливадийский дворец был местом проведения официальных заседаний и одновременно резиденцией американской делегации во главе с президентом Франклином Рузвельтом. Еще один американский президент, Ричард Никсон, посетил Ливадийский дворец во время визита в СССР в 1974 году. В то время во дворце располагался корпус кардиологического санатория ВЦСПС «Ливадия», и именно к приезду Никсона его преобразовали в выставочный комплекс, а в парадных залах первого этажа фрагментарно воссоздали обстановку периода работы Крымской конференции.

«Семидесятые годы — время разрядки, — объясняет Юрченко. — Улучшение отношений между СССР и США приводит к возрождению атмосферы Ялтинской конференции как символа сотрудничества великих держав». По мысли ученого, Ливадия соединяет в себе историю нашего государства имперского, советского и современного российского периодов, олицетворяет ее преемственность и непрерывность.

При этом даже в период, когда Крым входил в состав независимой Украины, не жаловавшей ни российскую, ни советскую историю, в Ливадийском дворце проходили многие важные мероприятия, способствовавшие укреплению на полуострове Русского мира и мобилизации пророссийской интеллигенции.





Как говорят в России, Бог любит троицу, однако сегодня трудно сказать, посетит ли когда-нибудь Ливадию третий американский президент, хотя руководители Крыма не раз заявляли о том, что готовы принять «новую Ялтинскую конференцию», которая бы собрала лидеров современных мировых держав.





После воссоединения Крыма с Россией в Ливадию вернулись сначала Сталин, Черчилль и Рузвельт — рядом с дворцом установили «Большую тройку» работы Зураба Церетели, а затем и Александр III. Памятник царю-миротворцу открывали с участием Президента России Владимира Путина. А главными общественно-политическими событиями новейшего периода стали Ливадийские форумы под патронатом председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Кстати

К 110-й годовщине открытия Ливадийского дворца во дворце пройдут «Красновские чтения», посвященные архитектору Петру Краснову. В Крыму по его проектам построен не только Ливадийский дворец, но и дворец «Дюльбер» великого князя Петра Николаевича, дворец в имении великого князя Георгия Михайловича «Харакс», дворцы Юсуповых в Кореизе и Коккозе и вилла «Ксения» в Симеизе. Во время Гражданской войны, в апреле 1919 года, Николай Петрович вместе с семьей покинул Крым. Эмигрировал на Мальту, а затем переехал в Белград. Там он выполнил несколько крупных государственных заказов, занимался реставрационной деятельностью. Скончался архитектор 8 декабря 1939 года и был похоронен в русском секторе Белградского кладбища.

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