Гороскоп Павла Глобы на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба является одним из самых уважаемых и лучших экспертов в области астрологии на данный момент. Его прогноз на эту неделю поможет вам правильно спланировать свои дела и привлечь удачу.

Портал Woman’s day поделился главными советами на предстоящий период. Среди рекомендаций вы сможете найти много полезной информации, причем в самых разных сферах жизни. Начинается довольно непростой период, так как Меркурий с понедельника разворачивается и отправляется в «обратное» путешествие.

Овен

Самым благоприятным днем недели станет 1 октября. Овны смогут почувствовать приближение позитивных перемен, поэтому воспрянут духом, станут сильнее ментально. Более или менее стабильными будут понедельник и вторник, но в остальные дни, особенно 29 и 30 сентября этим людям стоит быть предельно осторожными в общении со второй половинкой, а также избегать на работе и в делах контактов с мстительными людьми. Возможны серьезные ссоры и вспышки необъяснимого негатива, но астролог советует Овнам первыми идти на примирение.

Телец

Тельцам необходимо отбросить в сторону свою гордость и неуступчивый нрав. Это касается рабочих, дружеских и любовных отношений. Начинать новые отношения — не лучшая затея, поскольку не получится дарить должное количество внимания второй половинке. Что касается бизнеса и работы, то дел будет непочатый край. Придется заниматься ими много и усердно, причем, возможно, даже в выходные. Тем не менее привлечь желаемое в свою жизнь Тельцам все равно удастся. В этом им помогут три психологические техники и толика терпения.

Близнецы

Самые неблагоприятные дни для Близнецов — 27 и 28 сентября, так как Меркурий для них является основной планетой-покровителем. В эти дни и в целом на этой неделе астролог советует осторожно и вдумчиво планировать дела. Также стоит закрывать дыры, через которые утекает жизненная энергия. Что касается в целом энергетики звезд и планет, то она довольно неплохо подходит для новых знакомств, поездок, смены обстановки. Еще Павел Глоба отмечает, что Близнецам может повезти в деловых переговорах. Возможно, они добьются своего.

Рак

Ракам необходимо держать свои планы в секрете, причем не только в самые неблагоприятные дни недели 29 и 30 числа, но и в любое другое время. Это прекрасный период для дорогостоящих приобретений, операций с недвижимостью, развития бизнеса и в целом для деловой активности. Самостоятельность и скрытность — не единственные правила успеха. Также Ракам поможет набраться сил и уверенности общение с близкими, домашние дела. В отношениях со второй половинкой важно проявлять как можно больше заботы. Это даст им хорошее настроение.

Лев

Жизнь Львов скоро должна измениться к лучшему. Понять это помогут приметы о приближающимся счастье. В то время как для многих понедельник станет опасным днем, Львам, наоборот, в это время удастся преуспеть в любви и в делах с работой. Эти семь дней идеально подходят для романтики, знакомств, времяпрепровождения с семьей и родственниками, путешествий, открытия бизнеса. Также Павел Глоба отмечает, что можно не только скорректировать, но и полностью сменить взятый ранее курс. Стоит быть осмотрительнее 1 и 2 октября.

Дева

Девы относятся к представителям самых проницательных Знаков Зодиака, но на этой неделе этот талант немного угаснет. Нужно быть осторожнее в общении с коллегами и клиентами по работе. Этим людям стоит опираться не на интуицию, а на логику. Решение важных финансовых и деловых вопросов лучше не откладывать на потом. Что касается амурной сферы, то тут астролог настоятельно советует одиноким Девам заняться поисками второй половинки. Стоит следить за собой, проявлять благоразумие, доброту и не бояться быть романтичными.

Весы

Самыми благоприятными днями для Весов на этой неделе с высокой вероятностью станут 27, 28 сентября, а также 1 и 2 октября. В эти дни им удастся понять свои главные цели в жизни, осознать свои истинные цели и желания, а также избавиться от негативных программ, которые блокируют путь к успеху. Большие успехи могут ожидать тех, кто занимается в данный момент поисками второй половинки. Также эта неделя благоприятна для поисков новой работы. Очень важно без лишней скромности рассказывать потенциальным работодателям о своих преимуществах.

Скорпион

У каждого из нас есть свои темные и светлые стороны характера. 1 и 2 октября Скорпионам не стоит давать волю своим темным мыслям. В эти дни также стоит быть отзывчивыми и добрыми, чуткими и позитивными. Даже в благоприятные дни недели типа 29, 30 сентября людям этого Знака стоит быть осторожнее. Необдуманные поступки могут навредить им. В отношениях со второй половинкой нужно быть мудрее — астролог советует дать свободу любимому человеку. В работе и бизнесе не стоить пытаться прыгнуть выше головы. Нужно заниматься чем-то понятным и привычным.

Стрелец

Ретроградный Меркурий внесет свои негативные коррективы в жизнь этих людей. Начало недели будет довольно сложным, но Стрельцы относятся к мудрым Знакам Зодиака, поэтому им не составит особого труда найти ложку меда в бочке дёгтя. В целом этот период прекрасно подходит для отпуска, смены обстановки. Можно также попробовать разнообразить супружескую жизнь. Одиноким Стрельцам астролог советует начинать поиски или переходить в активную фазу. Сидеть на месте точно не стоит, особенно 1 и 2 октября — в благоприятные дни.

Козерог

У Козерогов может повыситься уровень беспокойства. Наиболее вероятным это будет в самые неблагоприятные дни недели — 29 и 30 сентября. Повысить настроение им помогут пять полезных техник. Забыть о неурядицах в семье поможет рабочая активность и, наоборот, проблемы в работе и бизнесе можно закрыть активностью в любви и общении. Очень важно уметь идти на компромиссы в отношениях с близкими. Неуступчивость станет главной ахиллесовой пятой Козерогов. Не нужно спорить до победного и гнуть свою линию.

Водолей

Водолеям предстоит прожить довольно благоприятную неделю в сфере работы и бизнеса. Это идеальный момент для регистрации ИП, для судебных разбирательств и решения юридических проблем. Следуя законам процветания, эти люди смогут существенно повысить свои доходы. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе можно отправляться в дальнюю дорогу и целиком уходить с головой в дела. Даже если придется отойти от решения семейных проблем, это не принесет никакого негатива. Близким людям будет свойственно проявлять понимание.

Рыбы

Середине недели будет благоприятным временем для очистки от негативных программ, работы над собой и своим здоровьем, творческой самореализации. Для смены работы и расширения бизнеса время крайне неудачное. Рыбам стоит быть осторожнее с негативными эмоциями. Их психика сейчас неустойчива, поэтому из-за переживаний могут нахлынуть новые проблемы. В отношениях со второй половинкой и родственниками понадобится максимальная искренность. Астролог советует побольше времени проводить рядом со второй половинкой.