Губернаторам хотят разрешить избираться более двух сроков подряд

10:31 Автор: Александра Гуляева

Источник: РИА Новости

Губернаторам хотят разрешить избираться более двух сроков подряд. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — сказал Клишас.

В ЦИК назвали лидеров на выборах губернаторов

Также законопроект предлагает и другие нововведения:

расширение оснований для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия;предусматривает новые меры ответственности для высшего должностного лица субъекта РФ: предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей;замену названия должности губернатора на главу региона;введение единого названия для высшего исполнительного органа — Правительство субъекта федерации;пересмотр перечня полномочий субъекта РФ с целью их укрупнения, исключения детализации;возможность дистанционного взаимодействия и дистанционного участия в заседаниях;единообразные сроки исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации — пять лет;создание финансового органа и контрольно-счетного органа субъекта;наделение региональных органов власти правом обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе по вопросу передачи полномочий.

«Законопроект позволит обеспечить согласованное действие различных уровней публичной власти и эффективно решать задачи в интересах граждан», — сказал Клишас.

Сообщается, что законопроект направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

Ещё материалы: Андрей Клишас, Павел Крашенинников

164