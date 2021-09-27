Губернаторам хотят разрешить избираться более двух сроков подряд
10:31 Автор: Александра Гуляева
Источник: РИА Новости
Губернаторам хотят разрешить избираться более двух сроков подряд. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает РИА «Новости».
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — сказал Клишас.
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Также законопроект предлагает и другие нововведения:
расширение оснований для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия;
предусматривает новые меры ответственности для высшего должностного лица субъекта РФ: предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей;
замену названия должности губернатора на главу региона;
введение единого названия для высшего исполнительного органа — Правительство субъекта федерации;
пересмотр перечня полномочий субъекта РФ с целью их укрупнения, исключения детализации;
возможность дистанционного взаимодействия и дистанционного участия в заседаниях;
единообразные сроки исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации — пять лет;
создание финансового органа и контрольно-счетного органа субъекта;
наделение региональных органов власти правом обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе по вопросу передачи полномочий.
«Законопроект позволит обеспечить согласованное действие различных уровней публичной власти и эффективно решать задачи в интересах граждан», — сказал Клишас.
Сообщается, что законопроект направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
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