Гумерова рассказала, как планируют изменить модель оплаты труда педагогов

00:17 Автор: Светлана Заверняева

Сегодня подходы к зарплате учителей практически сформированы: в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70 процентов. Стимулирующие выплат могут начислять за победу на олимпиадах, мастерство педагога в организации воспитательной работы, сказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Парламентской газете».

Сенатор напомнила, что еще в январе 2020 Совет Федераций обратился к Правительству по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций. «Сегодня эти подходы практически сформированы: в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70 процентов. Стимулирующие выплаты, разумеется, тоже должны быть. Их могут начислять за победу на олимпиадах, мастерство педагога в организации воспитательной работы», — пояснила глава профильного комитета Совета Федерации.





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Сегодня в пяти регионах реализуется пилотный проект по модернизации оплаты труда педагогов. «Рассчитываем, что сам механизм формирования окладов учителей, создание понятной и единой системы компенсационных и стимулирующих выплат на уровне регионов будет отработан и по итогам реализации проекта расширен на все субъекты», — выразила надежду сенатор.

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