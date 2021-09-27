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Гумерова рассказала, как планируют изменить модель оплаты труда педагогов

Гумерова рассказала, как планируют изменить модель оплаты труда педагогов

00:17  Автор: Светлана Заверняева



Сегодня подходы к зарплате учителей практически сформированы: в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70 процентов. Стимулирующие выплат могут начислять за победу на олимпиадах, мастерство педагога в организации воспитательной работы, сказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в интервью «Парламентской газете».

Сенатор напомнила, что еще в январе 2020 Совет Федераций обратился к Правительству по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций. «Сегодня эти подходы практически сформированы: в общей заработной плате учителей базовая часть должна составлять не менее 70 процентов. Стимулирующие выплаты, разумеется, тоже должны быть. Их могут начислять за победу на олимпиадах, мастерство педагога в организации воспитательной работы», — пояснила глава профильного комитета Совета Федерации.


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Сегодня в пяти регионах реализуется пилотный проект по модернизации оплаты труда педагогов. «Рассчитываем, что сам механизм формирования окладов учителей, создание понятной и единой системы компенсационных и стимулирующих выплат на уровне регионов будет отработан и по итогам реализации проекта расширен на все субъекты», — выразила надежду сенатор.



#образование

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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