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Как повысить безопасность офиса

Необходимыми условиями функционированию компании любого уровня среди всего прочего является и безопасность: как компании в целом, так офиса, персонала, и всех ценностей (как материальных, так и информационных).

И при выборе правильной системы по охране офиса, а также ее конфигурации играет основополагающую роль при разработке всего комплекса по мерам охранных мероприятий, которые участвуют в осуществлении бизнес-деятельности.

Обычно каждая система безопасности должна состоять из нескольких составляющих:

Комплекс сигнализации, система наблюдения, контроль за доступом, и в обязательном порядке - система быстрого реагирования.

Выбор системы безопасности

Система безопасности компании и ее устройство будет зависеть не только от сферы деятельности организации, но и от целого комплекса дополнительных факторов:

  1. Размер офиса, местоположение офиса и инфраструктура его окружения.При этом размер офиса и его положение (с отдельным входом или нахождение в офисном здании) играют важную роль при решении вопроса безопасности.
  2. Количества рабочего персонала.
  3. Режим организации труда.
  4. Специфика и характер деятельности.

При этом состав конкретных систем по охране в значительной степени будет определяться требованиями самих охраняемых объектов и опираясь на все эти моменты и формируется весь комплекс системы и ее техническая база.

Не последнюю роль в этом процессе играет и анализ всех потенциальных угроз и нарушений, а также методов и путей их предотвращения. При разработке всей системы обязательно должна учитываться и реагирование системы на разнообразные чрезвычайные ситуации, и возможность совместного взаимодействия всех компонентов.

Ведь в случае, если эти моменты будут упущены, но система не сможет функционировать в полной мере в случае внештатной ситуации.

Компания, планируя приобретение и монтаж системы, обеспечивающей безопасность, необходимо принимать во внимание не только все необходимые средства безопасности, но и просчитать возможности потребности расширения и развития, что существенно позволит сэкономить ресурсы организации.

Назначение охранной системы

Система, обеспечивающая охрану, должна выполнять определенные задачи, которые и нужно учитывать в процессе планирования ее установки:

  • работа с посторонними объектами на внутренней территории компании в том случае, если они преодолели внешнюю охрану - и их выявление и устранение;
  • контролирование установленного режима деятельности;
  • предотвращение недобросовестных действий со стороны других лиц;
  • пресечение выноса собственности компании (материальной и интеллектуальной) без надлежащих санкций;
  • работа с личной безопасностью администрации.

И если размеры охраняемой компании меняется и растет - так же пропорционально увеличивается и размер возможных неприятностей и угроз, а такая ситуация усложнит действие системы. И в любом случае при начале формирования всего комплекса безопасности нужно учесть возможность расширения, объединения и интеграции всех составляющих.

И большое количество организаций выбирают именно вариант комплексной безопасности, куда входит несколько вариантов охраны, включая противопожарную, видеонаблюдение, контроль доступа и ограничение доступа к информации.


# Бизнес

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