Китайским школьникам начали вшивать в форму отслеживающие чипы

Вадим Карасев

В Китае в школьную форму начали вшивать электронные чипы, которые позволяют отслеживать местоположение ученика и обмениваться с ним сообщениями. Эксперимент проводят в городе Чжухай провинции Гаундун.

Точные характеристики чипа не раскрываются, но известно, что он может регулярно передавать данные о своем местоположении с высокой точностью. При попадании школьника в зону, считающуюся опасной, учителям и родителям направляется сигнал на мобильный телефон.

Несмотря на то, что в Китае распространены технологии слежения и контроля, не все оказались довольны нововведением – западные СМИ указывают, что некоторые родители сравнили саму идею с охраной заключенных. Другие подчеркивают: неблагополучная обстановка может быть и в самих школах, поэтому сам факт присутствия ученика в здании еще не гарантирует его безопасность.

Аналогичный эксперимент в прошлом проводился и других странах – к примеру, в Бразилии в 2012 году чипы в рукавах пиджаков носили около 20 тысяч учащихся. Таким образом там решили бороться с прогулами.

Как сообщал Ruposters, ранее власти Китая устроили слежку за гражданами, посещающими иностранные сайты финансовых новостей.