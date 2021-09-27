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Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry

Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry

Пока в модном марафоне все переводят дух между Миланом и Парижем, Рикардо Тиши показал свою весенне-летнюю коллекцию будущего года. В официальном расписании Недели моды в Лондоне Burberry в этом году не был заявлен, так что коллекцию презентовали отдельно. В видеопоказе, который транслировался в соцсетях бренда, приняли участие Ирина Шейк и Кэндис Свейнпол. И если Ирина давно дружит с Тиши и уже много раз принимала участие в показах и кампаниях Burberry, то для Кэндис это был первый показ Burberry в ее карьере.

Показ Тиши посвятил своей маме Эльмеринде Тиши, которая умерла в августе этого года в возрасте 92 лет. Дефиле проходило то в тишине, то под звон колоколов, замиксованный с треком Ascension диджея и продюсера Slikback. Но вот саму коллекцию траурной точно не назовешь (хотя без образов total black тоже не обошлось, и один из них достался как раз Ирине Шейк).


Ирина Шейк


Ирина Шейк



 



Кэндис Свейнпол


Кэндис Свейнпол


Акцент, конечно, был сделан на фирменном для бренда бежевом оттенке легендарных тренчей (ими же была буквально обшита одна из декораций) с добавлением ярких пятен в фигурные принты. Деконструкция классического тренча вообще, похоже, стала отправной точкой в экспериментах с кроем в этой коллекции.




Рианна ван Ромпей



От яркого мейка для моделей отказались, зато добавили необычный грим — некоторые участницы показа прошлись по подиуму с накладными звериными ушами. С такими же, кстати, недавно позировал сам Тиши на съемке для юбилейного номера D Section Magazine. Процесс создания фантастических образов Ирина показала в специальном видео для Vogue Germany, которое она сняла на бэкстейдже показа.

Искать мастеров по пластическому гриму модницам, впрочем, не надо — Тиши переработал такой привычный аксессуар, как бейсболка, и теперь в ней можно рассмотреть и вздернутые ушки, и корону.


Джоан Смоллс
Мона Тугард




Мариякарла Босконе













Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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