Кэндис Свейнопол и Ирина Шейк с накладными ушами на показе Burberry
Пока в модном марафоне все переводят дух между Миланом и Парижем, Рикардо Тиши показал свою весенне-летнюю коллекцию будущего года. В официальном расписании Недели моды в Лондоне Burberry в этом году не был заявлен, так что коллекцию презентовали отдельно. В видеопоказе, который транслировался в соцсетях бренда, приняли участие Ирина Шейк и Кэндис Свейнпол. И если Ирина давно дружит с Тиши и уже много раз принимала участие в показах и кампаниях Burberry, то для Кэндис это был первый показ Burberry в ее карьере.
Показ Тиши посвятил своей маме Эльмеринде Тиши, которая умерла в августе этого года в возрасте 92 лет. Дефиле проходило то в тишине, то под звон колоколов, замиксованный с треком Ascension диджея и продюсера Slikback. Но вот саму коллекцию траурной точно не назовешь (хотя без образов total black тоже не обошлось, и один из них достался как раз Ирине Шейк).
Акцент, конечно, был сделан на фирменном для бренда бежевом оттенке легендарных тренчей (ими же была буквально обшита одна из декораций) с добавлением ярких пятен в фигурные принты. Деконструкция классического тренча вообще, похоже, стала отправной точкой в экспериментах с кроем в этой коллекции.
От яркого мейка для моделей отказались, зато добавили необычный грим — некоторые участницы показа прошлись по подиуму с накладными звериными ушами. С такими же, кстати, недавно позировал сам Тиши на съемке для юбилейного номера D Section Magazine. Процесс создания фантастических образов Ирина показала в специальном видео для Vogue Germany, которое она сняла на бэкстейдже показа.
Искать мастеров по пластическому гриму модницам, впрочем, не надо — Тиши переработал такой привычный аксессуар, как бейсболка, и теперь в ней можно рассмотреть и вздернутые ушки, и корону.