Кубанский парламент готовится к кадровым перестановкам

О предстоящей оптимизации структуры Законодательного Собрания Краснодарского края заявил спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.

«По итогам состоявшихся выборов депутатов Государственной Думы 8 созыва ряд депутатов покинут краевой парламент и продолжат законотворческую работу на федеральном уровне. Среди них — наш коллега Сергей Алтухов, ранее возглавлявший комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, — говорит он.

Юрий Бурлачко поясняет, что в связи с этим, принято решение об оптимизации структуры Законодательного Собрания Краснодарского края. Комитет, ранее возглавлявшийся Сергеем Алтуховым, будет расформирован с передачей полномочий ряду других комитетов. Их разделят между собой: комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, комитет по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и комитет по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Окончательно этот вопрос будет рассмотрен на предстоящей 29 сентября 60-й сессии парламента, где в соответствии с Регламентом будет решен вопрос изменения структуры Законодательного Собрания Краснодарского края. Депутаты-члены упразднённого комитета перейдут в другие комитеты, что позволит укрепить их кадровый состав.

Максим Сергеев