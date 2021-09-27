Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года

Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года

Обрести уверенность и избежать неурядиц получится, если заранее знать о том, каким будет день. Советы астрологов помогут провести грядущие сутки в хорошем настроении и привлечь удачу в любом деле.


Понедельник неспроста называют тяжелым днем: первый рабочий день после выходных многим дается тяжело, ведь войти в рабочее русло не всегда просто. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать об энергетике этих суток, чтобы использовать влияние Луны себе во благо.

Фаза Луны: 21 лунный день пройдет под влиянием убывающей Луны в Близнецах. Энергетика этого союза отражается на работоспособности не лучшим образом, отвлекая от дел и заставляя нервничать по пустякам.

Магнитные бури 27 сентября: на этот день прогнозируется сильная магнитная буря, которая влияет на самочувствие не лучшим образом. Астрологи рекомендуют заботиться о своем самочувствии и больше отдыхать.

Что принесет удачу сегодня


умиротворение;
духовные практики;
неспешная работа;
забота о самочувствии;
уединение.

Что отпугнет успех в этот день


переутомление;
работа, требующая усидчивости;
агрессия;
финансовая активность.

Домашние дела по лунному календарю

В понедельник домашними делами заниматься стоит лишь в том случае, если это необходимо. Астрологи рекомендуют отложить дела, чтобы отдохнуть и набраться сил. Энергетика этих суток подходит для легкой работы: перестановка мебели, ремонт и прочие дела, требующие сил и энергии, могут стать причиной раздражения и пагубно скажутся на самочувствии. В эти сутки отказаться стоит от приема гостей и посещения увеселительных мероприятий.

Что надеть в этот понедельник

В понедельник астрологи рекомендуют выбирать однотонную одежду светлых оттенков. Яркие узоры могут стать причиной раздражения, поэтому от них лучше отказаться. Использование натуральных тканей поможет сохранить жизненную энергию и придаст сил, и их стоит предпочесть синтетике. Из украшений можно выбирать любимые комплекты, которые повышают настроение и самооценку, а камни-талисманы этого понедельника — агат, сапфир, яшма и янтарь.


Настроение и здоровье в 21 лунный день

В понедельник из-за магнитной бури возрастает риск обострения хронических заболеваний, поэтому так важно следить за своим самочувствием, не переутомляться и пить больше жидкости. Астрологи рекомендуют отказаться от серьезных физических и умственных нагрузок, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем. В эти сутки заниматься стоит теми делами, которые не вызывают раздражения, а также больше времени проводить в уединении, чтобы не конфликтовать с агрессивно настроенными людьми и сохранить оптимистичный настрой.

Финансы и работа 27 сентября

В понедельник лучше не начинать ничего нового, заняться привычной работой. Под влиянием созвездия Близнецов многие почувствуют желание переключаться с одного дела на другое, поэтому важно заранее расставить приоритеты и выбрать те дела, которые не потребуют усидчивости и кропотливой работы. Финансовая активность в этот день может привести к проблемам из-за невнимательности и риска столкнуться с мошенниками. Поход в магазин лучше всего планировать заранее и составить список покупок: так удастся не потратить лишнего.

Любовь и отношения по лунному календарю

В этот день романтические отношения могут привести к разочарованию, поэтому астрологи не рекомендуют проявлять активность. Понедельник — время уединения и внутренней гармонии, нарушать которую чревато не только перепадами настроения, но и ухудшением самочувствия. В эти сутки не стоит выяснять отношения и спорить с близкими, чтобы не провоцировать конфликтные ситуации, решить которые мирным путем вряд ли получится.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября
Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено вмешиваться
Сербия стягивает войска к границе с Косово, НАТО не намерено
Хочу как в кино: самые запоминающиеся помолвочные кольца из фильмов
Хочу как в кино: самые запоминающиеся помолвочные кольца из фильмов
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
Генсек ООН заявил о близости человечества к ядерному уничтожению
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
У Зеленского увидели военный паритет России и Украины
Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное оружие против США
Китайский дипломат предложил быть готовыми первыми применить ядерное
Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои проводят сентябрь
Звездный Instagram: от пляжей до Недели моды — где наши герои
Кэти Перри и Орландо Блум, Кайя Гербер, Леди Гага и другие на гала-вечере в Лос-Анджелесе
Кэти Перри и Орландо Блум, Кайя Гербер, Леди Гага и другие на
Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись "излучения и вибраций"
Жители башкирского села снесли вышку сотовой связи, испугавшись
Дубленки, трикотаж и меховые тапки: все для теплой и уютной осени в новых лукбуках
Дубленки, трикотаж и меховые тапки: все для теплой и уютной осени в
МВД будет контролировать мигрантов с помощью IT
МВД будет контролировать мигрантов с помощью IT

Топ на сегодня

"Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!": Алана Мамаева жалеет, что простила футболиста после тюрьмы
"Нужно было дать ему утонуть в том дерьме!": Алана Мамаева
Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке людей и экономики
Путин рассказал, как взвешенная политика способствовала поддержке
Испания предложила Европе свой план газовой войны с Россией
Испания предложила Европе свой план газовой войны с Россией
Как разжечь страсть в сердце любимого: 3 простых обряда
Как разжечь страсть в сердце любимого: 3 простых обряда
Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года

Еще по теме

Лунный день сегодня 21 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 30 августа 2021 года
Лунный день сегодня 23 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 25 июля 2021 года