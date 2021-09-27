Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Обрести уверенность и избежать неурядиц получится, если заранее знать о том, каким будет день. Советы астрологов помогут провести грядущие сутки в хорошем настроении и привлечь удачу в любом деле.

Понедельник неспроста называют тяжелым днем: первый рабочий день после выходных многим дается тяжело, ведь войти в рабочее русло не всегда просто. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать об энергетике этих суток, чтобы использовать влияние Луны себе во благо.

Фаза Луны: 21 лунный день пройдет под влиянием убывающей Луны в Близнецах. Энергетика этого союза отражается на работоспособности не лучшим образом, отвлекая от дел и заставляя нервничать по пустякам.

Магнитные бури 27 сентября: на этот день прогнозируется сильная магнитная буря, которая влияет на самочувствие не лучшим образом. Астрологи рекомендуют заботиться о своем самочувствии и больше отдыхать.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

умиротворение;духовные практики;неспешная работа;забота о самочувствии;уединение.переутомление;работа, требующая усидчивости;агрессия;финансовая активность.

В понедельник домашними делами заниматься стоит лишь в том случае, если это необходимо. Астрологи рекомендуют отложить дела, чтобы отдохнуть и набраться сил. Энергетика этих суток подходит для легкой работы: перестановка мебели, ремонт и прочие дела, требующие сил и энергии, могут стать причиной раздражения и пагубно скажутся на самочувствии. В эти сутки отказаться стоит от приема гостей и посещения увеселительных мероприятий.

Что надеть в этот понедельник

В понедельник астрологи рекомендуют выбирать однотонную одежду светлых оттенков. Яркие узоры могут стать причиной раздражения, поэтому от них лучше отказаться. Использование натуральных тканей поможет сохранить жизненную энергию и придаст сил, и их стоит предпочесть синтетике. Из украшений можно выбирать любимые комплекты, которые повышают настроение и самооценку, а камни-талисманы этого понедельника — агат, сапфир, яшма и янтарь.

Настроение и здоровье в 21 лунный день

В понедельник из-за магнитной бури возрастает риск обострения хронических заболеваний, поэтому так важно следить за своим самочувствием, не переутомляться и пить больше жидкости. Астрологи рекомендуют отказаться от серьезных физических и умственных нагрузок, чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем. В эти сутки заниматься стоит теми делами, которые не вызывают раздражения, а также больше времени проводить в уединении, чтобы не конфликтовать с агрессивно настроенными людьми и сохранить оптимистичный настрой.

Финансы и работа 27 сентября

В понедельник лучше не начинать ничего нового, заняться привычной работой. Под влиянием созвездия Близнецов многие почувствуют желание переключаться с одного дела на другое, поэтому важно заранее расставить приоритеты и выбрать те дела, которые не потребуют усидчивости и кропотливой работы. Финансовая активность в этот день может привести к проблемам из-за невнимательности и риска столкнуться с мошенниками. Поход в магазин лучше всего планировать заранее и составить список покупок: так удастся не потратить лишнего.

Любовь и отношения по лунному календарю

В этот день романтические отношения могут привести к разочарованию, поэтому астрологи не рекомендуют проявлять активность. Понедельник — время уединения и внутренней гармонии, нарушать которую чревато не только перепадами настроения, но и ухудшением самочувствия. В эти сутки не стоит выяснять отношения и спорить с близкими, чтобы не провоцировать конфликтные ситуации, решить которые мирным путем вряд ли получится.