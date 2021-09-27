Министр просвещения Сергей Кравцов встретился с победителями и лауреатами конкурса «Воспитатель года России»

Министерство просвещения Российской Федерации продолжит всесторонне поддерживать систему дошкольного образования. Об этом в ходе встречи с победителями и лауреатами Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» за 2010–2020 годы заявил Министр просвещения Сергей Кравцов, информирует Минпросвещения России.

Он отметил, что именно период раннего детства играет особую роль в развитии ребёнка, в его дальнейшем становлении.

«От того, как работает система дошкольного образования и какие люди в ней трудятся, зависит будущее», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Участники встречи обсудили, как развивать детей в раннем возрасте и как сделать детские сады магнитами для современных ребят.

Министр напомнил, что в России уделяется большое внимание развитию и обеспечению доступности дошкольного образования.

«Мы в целом решили вопрос с очередями: от трёх до семи лет практически стопроцентная доступность, 95-процентная доступность от полутора до трёх лет», – прокомментировал Сергей Кравцов.

Он информировал также, что в России строится много новых детских садов и проводится регулярный ремонт в уже существующих.

Особый акцент был сделан на вопросах профессионального развития педагогов и создания условий для эффективной работы.

Министр просвещения отметил, что необходимо возрождать методические службы: такая работа актуальна для всех уровней образования. Кроме того, глава Минпросвещения привёл примеры интересного взаимодействия с родителями и предложил внедрять современные идеи в практику работы педагогов детских садов.

«Мы открыты для ваших предложений и готовы обсуждать эти вопросы со специалистами, в том числе в Лаборатории дошкольного образования, созданной на базе Института стратегии образования РАО, на Всероссийском съезде работников дошкольного образования, который пройдёт в 2022 году», – резюмировал Сергей Кравцов.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Учредители – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования.

Заключительный этап XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году пройдёт с 4 по 8 октября в городе Сочи. В региональных этапах конкурса приняли участие более 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования.

В 2020 году победителем стала воспитатель детского сада № 41 муниципального образования Тимашёвский район Краснодарского края Анастасия Быстрюкова.