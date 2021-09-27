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Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой вакцины от COVID-19

Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой вакцины от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


15:02  Автор: Кристина Стащенко



Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний вакцины от коронавируса «Бетувакс», добровольцами стали 170 взрослых. Это следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Разрешение на исследования препарата «Бетувакс-ков-2», выданное 27 сентября 2021 года, действует до 31 августа 2022 года. Цель исследования — оценить безопасность, переносимость и способность давать иммунный ответ на вирус. 


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В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» (разработчик — Центр имени Гамалеи), разработанные Центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Ранее в Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков. Их направят на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о госрегистрации вакцины.



#коронавирус #вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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